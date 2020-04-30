Пожилых супругов убили в их собственной квартире в Кокшетау

В Кокшетау убили пожилых супругов в их собственной квартире, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.
"Неизвестные лица проникли в квартиру на первом этаже многоквартирного дома по улице Есенберлина, и убили хозяев. Это 83-летний мужчина и его 77-летняя супруга. Их тела были обнаружены сегодня утром, 30 апреля", – говорится в сообщении.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
В полиции отметили, что в квартиру потерпевших 25 апреля уже пытались проникнуть.
"Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что злоумышленники повредили бутылкой балконное стекло. Для задержания нарушителей ориентированы сотрудники подразделений криминальной полиции и патрульной службы", – дополнили в пресс-службе.
Также начальник департамента полиции Арманбек Баймурзин отметил, что раскрытие преступления находится на его личном контроле.