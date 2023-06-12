Права и потенциал женщин

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Юлия Полонская

Гендерное равенство – одно из основных условий достижения Целей устойчивого развития.

фото Игоря Бургандинова

Такое мнение прозвучало в ходе панельной секции МФА на тему «Развитие женского лидерства: поддержка международных глобальных инициатив».

Казахстан, первым среди стран Центральной Азии создавший специальный орган на национальном уровне, занимающийся вопросами гендерного равенства, достиг в реализации женского потенциала страны определенных успехов. Об инструментах поддержки участникам дискуссии рассказала заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин, семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова.

По ее словам, для продвижения женской предпринимательской инициативы во всех регионах Казахстана работают специальные центры.

– Это результат сотрудничества большого количества структур: Министерства национальной экономики и Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» при поддержке Азиатского банка развития и, конеч но, программ развития ООН в Казахстане, – отметила она. – Все они играют большую роль в предоставлении равного доступа к продуктам, образовательным программам и предлагают помощь в реализации бизнес-проектов. Таким образом наша страна работает над тем, чтобы женщины могли достигнуть успеха в бизнесе. Это дополнение к 30-процентной представленнос­ти женщин в Парламенте. К 2030 году такие же показатели должны быть обеспечены на уровне всех руководящих должностей в Правительстве.

По мнению спикера, лидерство женщин в политической и общественной жизни имеет решающее значение для создания более инклюзивного и справедливого государства.

– Когда женщинам предоставляются равные с мужчинами возможности для участия в процессах принятия решений, это приносит позитивный эффект в виде разнообразия точек зрения, опыта и навыков, – добавила Лаззат Рамазанова.

Солидарна с ней и специальный представитель ОБСЕ по гендерным вопросам Лилиана Палихович, считающая, что путь к благополучию так или иначе лежит через предоставление равных прав всем участникам общества.

– Если женщина отсутствует при принятии решений на государственном уровне, то как мы можем быть уверены, что данные решения будут представлять ее интересы. Сейчас представленность женщин в правительствах и политике в мировом разрезе составляет от 10 до 25%, – сообщила она. – При этом женщины являются основными бенефициарами государственных услуг. Получается, что целевая аудитория, для которой формируются госуслуги и программы, не имеет возможности выразить свое мнение об их эффективности и качестве.

Что там до высокой политики, если порой самым опасным в мире местом для женщины может быть ее собственный дом, где она не только не может заявить о своих правах, но и часто попросту подвергается насилию. Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори считает: политика любой страны должна быть человекоо­риентирована, только тогда поя­вятся возможности для гендерного бюджета и соблюдения равенства во всех сферах.

– Права женщин – это права человека. Я хочу, чтобы мы построили общество, где не нужно будет проводить сессии, посвященные активизации женского потенциала. Нужно понимать: общество, в котором на уровне принятия решений не задействована половина его членов, функционирует тоже наполовину, – отметила Микаэла Фриберг-Стори.

Выступление представителя мужского сообщества – главного регионального советника по торговым вопросам Миссии USAID в Центральной Азии Роберта Паркера было построено на экономической выгоде использования женского потенциала. Есть данные, что 30-процентная представленность женщин на руководящих постах в компании увеличивает ее прибыльность на 15% в чистом эквиваленте.

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