Прокуроры отстояли права незаконно вовлеченного в орбиту уголовного преследования актюбинца.

Как выяснилось, Нурбека Жаскужинова хотели привлечь к уголовной ответственности за мошенничество, пытались признать подозреваемым и задержали. Все дело в том, что по устной договоренности с потерпевшим он должен был вернуть долг. Казалось бы, частично он его погасил и не отказывался от дальнейших действий. Но в силу возникших обстоятельств он так и не выполнил все условия до конца. Тут-то и последовало задержание, было заведено уголовное дело.

Ход процесса изменило вмешательство прокуратуры: конституционные права гражданина были защищены. Как прокомментировали в прокуратуре по Актюбинской области, дело было закрыто в рамках проводимой в РК реформы по внедрению новой трехзвенной модели уголовного процесса. Как известно, на ее основе ключевые процессуальные решения сегодня согласовываются и утверждаются непосредственно прокурорами. Нововведение положительно отразилось на оперативности надзора и принимаемых решений.

Таким образом, надзорные органы района «Алматы» города Актобе на ранних стадиях расследования сумели дать независимую оценку и тем самым пресекли нарушение законных прав гражданина. В результате было отказано в согласовании постановления о признании лица подозреваемым, и задержанного сразу же освободили за отсутствием состава преступления. Основанием для прекращения дела явились гражданско-правовые отношения, при которых было доказано, что никаких противоправных действий в уголовной сфере совершено не было. Как отметил Нурбек Жаскужинов, этот случай заставил его иначе взглянуть на надзорную деятельность прокуратуры, благодаря которой он чувствует себя более защищенным.