В Минсельхозе ответили на рассылку о зараженном мясе из Кыргызстана

В WhatsApp идет рассылка аудиосообщения, автор которого утверждает, что в Казахстан завезли мясо зараженного бешенством скота из Кыргызстана. Якобы его уже используют в кулинарии в качестве начинки для пирожков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство сельского хозяйства опровергло фейк о ввозе в Казахстан зараженного бешенством мяса из Кыргызстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz

Информацию прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства РК.

«Ввоз сельскохозяйственных животных, а также говядины, баранины и свинины с территории Кыргызской Республики не осуществляется в связи с действующим ограничением, введенным 19 октября 2011 года по ящуру сельскохозяйственных животных. Если подтвердится попытка контрабандного провоза мяса, будут приняты меры по усилению контроля на границе», — говорится в сообщении ведомства.

Это старый фейк, утверждают фактчекеры. Ранее точно такое же аудиосообщение распространяли в 2021 году.

Отмечается, что в Жамбылской области, на границе с Кыргызской Республикой, функционируют четыре ветеринарно-контрольных поста: Карасу, Кордай, Сыпатай Батыр и Айша-Биби, где ветеринарные инспекторы проводят документарный, физический и лабораторный контроль при ввозе, вывозе и транзите подконтрольных товаров.