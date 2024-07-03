В Минсельхозе ответили на рассылку о зараженном мясе из Кыргызстана

Сельское хозяйство
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В WhatsApp идет рассылка аудиосообщения, автор которого утверждает, что в Казахстан завезли мясо зараженного бешенством скота из Кыргызстана. Якобы его уже используют в кулинарии в качестве начинки для пирожков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство сельского хозяйства опровергло фейк о ввозе в Казахстан зараженного бешенством мяса из Кыргызстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz 

Информацию прокомментировали в Министерстве сельского хозяйства РК.

«Ввоз сельскохозяйственных животных, а также говядины, баранины и свинины с территории Кыргызской Республики не осуществляется в связи с действующим ограничением, введенным 19 октября 2011 года по ящуру сельскохозяйственных животных. Если подтвердится попытка контрабандного провоза мяса, будут приняты меры по усилению контроля на границе», — говорится в сообщении ведомства.

Это старый фейк, утверждают фактчекеры. Ранее точно такое же аудиосообщение распространяли в 2021 году.

Отмечается, что в Жамбылской области, на границе с Кыргызской Республикой, функционируют четыре ветеринарно-контрольных поста: Карасу, Кордай, Сыпатай Батыр и Айша-Биби, где ветеринарные инспекторы проводят документарный, физический и лабораторный контроль при ввозе, вывозе и транзите подконтрольных товаров.

#фейк #Кыргызстан #мясо

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