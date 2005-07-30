Правила обеспечения инвалидов протезно-ортопедической помощью и техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами

Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2005 года, № 754

Раздел 1. Общие положения Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 апреля 2005 года «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан». 1. Технические вспомогательные (компенсаторные) средства — протезно-ортопедические и сурдо-тифлотехнические средства и обязательные гигиенические средства, перечень которых утверждается Правительством Республики Казахстан. 2. Сурдотехнические средства — технические средства для коррекции и компенсации дефектов слуха, в том числе усиливающие средства связи и передачи информации. 3. Тифлотехнические средства — средства, направленные на коррекцию и компенсацию утраченных возможностей инвалидов в результате дефекта зрения. 4. Протезно-ортопедические средства — средства, замещающие отсутствующие конечности или другие части тела, компенсирующие нарушенные или утраченные функции организма вследствие заболевания или повреждения здоровья. 5. Протезно-ортопедическая помощь — специализированный вид медико-технической помощи по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими средствами и обучение пользованию ими. 6. Обязательные гигиенические средства — средства, предназначенные для отправления естественных физиологических нужд и потребностей. 7. Инвалиды от трудового увечья или профессионального заболевания, полученного по вине работодателя, обеспечиваются протезно-ортопедической помощью, сурдотехническими, тифлотехническими средствами, обязательными гигиеническими средствами согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида за счет средств работодателя в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 8. В случае прекращения деятельности работодателя — индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица протезно-ортопедическая помощь, сурдотехнические, тифлотехнические средства, обязательные гигиенические средства инвалидам, получившим трудовое увечье или профессиональное заболевание по вине работодателя, предоставляются за счет средств государственного заказа в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. Раздел 2. Обеспечение протезно-ортопедической помощью Глава 1. Общие положения 9. Инвалиды обеспечиваются протезно-ортопедической помощью в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 10. Протезно-ортопедическая помощь заключается в предоставлении медицинских услуг по протезированию, обеспечению инвалидов в установленном порядке протезно-ортопедическими средствами, а также в обучении пользования ими. Указанная протезно-ортопедическая помощь осуществляется за счет средств государственного заказа в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. 11. Инвалиды, нуждающиеся в протезно-ортопедической помощи, подают заявление в городские, районные отделы занятости и социальных программ по местожительству. Департаменты (управления) координации занятости и социальных программ областей, департаменты (управления) занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы (далее — уполномоченный орган) на основании заявлений и индивидуальных программ реабилитации инвалидов, разработанных территориальными подразделениями центрального исполнительного органа в области социальной защиты населения (далее — территориальный орган), определяют потребность в протезно-ортопедических средствах с указанием их перечня и количества. 12. Обеспечение протезно-ортопедическими средствами, а также их ремонт за счет средств государственного заказа производится: 1) участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны; 2) военнослужащим, инвалидность которых наступила в связи с исполнением служебных обязанностей в Вооруженных Силах Республики Казахстан; 3) лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов национальной безопасности, инвалидность которых наступила в связи с исполнением служебных обязанностей; 4) инвалидам от общего заболевания; 5) инвалидам с детства; 6) детям-инвалидам. Глава 2. Обеспечение протезами 13. Инвалиды обеспечиваются шинно-кожаными, комбинированными протезами, протезами, изготовленными по современным технологиям, приспособлениями к ним, чехлами на культи, ортопедическими аппаратами, подколенниками, вкладными башмачками, протезами-подставками, кожаными сиденьями, кожаными брюками, ползунками, рукавицами к ползункам, перчатками, рукавицами, тростями, костылями, ходунками. 14. До выдачи основного протеза верхних и нижних конечностей инвалиды обеспечиваются по медицинским показаниям учебно-тренировочными протезами со сроком ношения не более 6 месяцев. Рабочими протезами с приспособлениями инвалиды обеспечиваются по их желанию одновременно с основным видом изделия. 15. Шинно-кожаные, комбинированные протезы, ортопедические аппараты заменяются после того, как они пришли в негодность, но не ранее чем через год со дня их получения. 16. Замена комплектующих узлов и изделий в составе протезов нижних и верхних конечностей, изготовленных по современной технологии, производится не ранее чем через три года, для детей-инвалидов — не ранее чем через два года со дня их получения; косметическая облицовка, стопы, приемная гильза, изготовленные на основе синтетических смол, чехлы — до одного года; замена протезов грудной железы, ходунков производится через два года, тростей и костылей — не менее чем через год со дня их получения. 17. Инвалидам, получающим одновременно два протеза верхней или нижней конечности (основной и запасной или основной и рабочий), производится их замена не ранее чем через два гарантийных срока. 18. При выдаче протезов ног к каждому протезу выдается по 3 чехла на культю ежегодно. Протезы грудной железы выдаются с двумя комплектами белья (бюстгальтер). 19. Если по истечении срока ношения протез находится в пригодном состоянии и инвалид не желает заказывать новый протез до истечения повторного срока ношения, то на этот период ему выдаются чехлы в установленном количестве из расчета ношения одного протеза. 20. Решение о досрочной замене, а также продлении срока ношения, ремонте протезов, в том числе новых моделей, принимается комиссионно и производится только на основании соответствующего акта, составляемого поставщиком услуг по оказанию протезно-ортопедической помощи, определяемого в соответствии с законодательством о государственных закупках (далее — поставщик). При установлении комиссией факта некачественного изготовления изделия по вине поставщика устранение брака осуществляется за счет его средств. Глава 3. Обеспечение ортопедической обувью 21. Инвалиды обеспечиваются следующими видами ортопедической обуви: сложной, малосложной, обувью на протезы и ортопедические аппараты. Сложная ортопедическая обувь изготавливается при укорочении нижней конечности 3 см и выше, при паралитических, варусных, эквиноварусных, вальгусных, плосковальгусных и полых стопах, косолапости, слоновости, ампутационных культях стоп по Шопару, Гритти, Лисфранку и Пирогову. Малосложная ортопедическая обувь изготавливается при укорочении нижней конечности до 3 см, увеличении головок плюсневых костей, при продольном и поперечном плоскостопии, куркообразных и молоткообразных пальцах, шпорах пяточной кости и иной патологии стоп. 22. Сложная ортопедическая обувь (кроме сапог) выдается: 1) участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к инвалидам Великой Отечественной войны по льготам и гарантиям, в количестве двух пар (летняя и зимняя) со сроком ношения один год, считая с момента выдачи заказа; 2) инвалидам первой и второй группы, указанным в подпунктах 2), 3), 4), 5) пункта 12 настоящих Правил, в количестве одной пары в год (летняя или зимняя); 3) детям-инвалидам — две пары в год (летняя и зимняя). 23. Инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним по льготам и гарантиям, с ампутационными культями обеих рук либо при резком понижении функций обеих кистей, либо с поражением позвоночника, а также при анкилозах в тазобедренных суставах выдается обувь с боковыми резинками за счет средств государственного заказа. 24. Инвалидам третьей группы от общего заболевания и с детства сложная ортопедическая обувь (летняя или зимняя) выдается с 50-процентной скидкой стоимости. 25. Услуги и работы сверхпредусмотренных технологией на изготовление ортопедической обуви (ажурная строчка, микропористая подошва, рантовая отделка, меховой утеплитель либо другая улучшенная отделка), срочность изготовления оплачиваются заказчиком, кроме участников, инвалидов Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны, и детей-инвалидов. Глава 4. Обеспечение обувью на протезы 26. Участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны, выдается одна пара обуви на протезы со сроком ношения один год, считая с момента выдачи заказа. Детям-инвалидам — две пары обуви (летняя и зимняя на сукне) со сроком ношения один год с момента выдачи заказа. 27. Инвалидам первой и второй группы, указанным в подпунктах 2), 3), 4), 5) пункта 12 настоящих Правил, выдается одна пара обуви на протезы со скидкой 50 процентов от стоимости. Инвалидам третьей группы такая обувь изготавливается за счет их собственных средств по действующим ценам. 28. Обувь на протезы изготавливается без утепленной подкладки с использованием кожзаменителей. 29. При ампутации одной нижней конечности и пользовании только рабочим протезом инвалиды, имеющие право на льготное или бесплатное протезирование, обеспечиваются в установленном порядке обувью на сохранившуюся нижнюю конечность в количестве двух полупар. 30. Инвалидам вместо ортопедических или протезных ботинок по их желанию за счет собственных средств могут изготавливаться сапоги. В этом случае заказчикам предоставляется скидка к стоимости сапог в сумме, предусмотренной на изготовление ботинок. Глава 5. Обеспечение лечебно-профилактическими протезно-ортопедическими средствами 31. Лечебно-профилактическими протезно-ортопедическими средствами со сроком ношения один год обеспечиваются: 1) участники, инвалиды Великой Отечественной войны, а также лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны; 2) военнослужащие, инвалидность которых наступила в связи с исполнением обязанностей военной службы в Вооруженных силах Республики Казахстан; 3) лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов национальной безопасности, инвалидность которых наступила в связи с исполнением служебных обязанностей; 4) дети-инвалиды. 32. Инвалиды первой и второй группы от общего заболевания и с детства обеспечиваются лечебно-профилактическими протезно-ортопедическими средствами с 50-процентной скидкой от их стоимости со сроком ношения один год, если они предназначены для лечения заболевания либо травм, приведших к инвалидности этих граждан. Глава 6. Порядок учета, оформления заказов и выдачи протезно-ортопедических средств 33. Уполномоченный орган ведет учет инвалидов, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи и получивших эту помощь за счет средств государственного заказа. Совместно с департаментами (управлениями) здравоохранения областей, городов Астаны и Алматы уполномоченный орган организует работу по направлению инвалидов для получения протезно-ортопедической помощи. Направление инвалидов на повторное протезирование либо обеспечение протезно-ортопедической обувью производится в установленные настоящими Правилами сроки замены протезов и других протезно-ортопедических средств. 34. Прием заказов от инвалидов, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи, осуществляет поставщик. В зависимости от характера и вида заказа поставщик принимает решение о необходимости вызова инвалида для стационарного протезирования либо выполнения заказа в его отсутствие. Вызов высылается заблаговременно. 35. Прием заказов от нетранспортабельных инвалидов в случае необходимости осуществляется на дому на платной основе вызовов. 36. Прибывшие на протезирование представляют поставщику: 1) направление уполномоченного органа; 2) направление-рекомендацию лечащего врача, выписку из истории болезни при первичном протезировании; 3) рентгеновские снимки; 4) справку об инвалидности; 5) удостоверение личности, для детей-инвалидов — свидетельство о рождении, выписку из книги учета жильцов. 37. Поставщик на все протезно-ортопедические средства открывает карту протезирования. Заполненная карта протезирования и бланк заказа являются учетными документами, регламентирующими порядок изготовления и выдачи протезно-ортопедических средств заказчикам. Карта протезирования хранится постоянно, бланк заказа — 5 лет. 38. В карте протезирования указываются данные о времени предыдущей выдачи протезно-ортопедического средства, протезно-ортопедической обуви и их ремонта, а также право инвалида на протезирование за счет средств государственного заказа. 39. В бланк заказа заносятся данные о стоимости протезно-ортопедического изделия, номер удостоверения, подтверждающего статус лица, кем и когда оно выдано. 40. Прием заказов на сложные протезно-ортопедические средства, изготовить которые без примерки не представляется возможным, производится, как правило, поставщиком. К сложным протезно-ортопедическим средствам относятся: корсеты, аппараты, туторы, обтураторы, протезы при вылущении бедра, коротких и длинных культях верхних и нижних конечностей, протезы с жесткой фиксацией и другие протезно-ортопедические средства, включая и сложную ортопедическую обувь. 41. Готовое протезно-ортопедическое средство, требующее обязательной примерки, выдается лично заказчику. В случаях, когда примерка не требуется, допускается выдача изделия другому лицу при наличии доверенности на получение либо оно высылается по местожительству заказчика за счет средств госзаказа. 42. Поставщик ежемесячно ведет учет и составляет реестр по установленной форме на протезно-ортопедические средства и протезно-ортопедическую обувь, изготовленные за счет средств государственного заказа, а также акт приема-передачи выполненных услуг, которые представляются в уполномоченный орган для оплаты. Глава 7. Сроки изготовления протезно-ортопедических средств и порядок их ремонта 43. Протезно-ортопедические средства и протезно-ортопедическая обувь изготавливаются в порядке очередности в течение не более 30 календарных дней со дня сдачи заказов в производство. 44. Мелкие протезно-ортопедические средства (обтураторы, бандажи, кистедержатели, супинаторы, пронаторы, детские лечебные изделия) изготавливаются в том же порядке в пределах 7 рабочих дней. 45. При окончательной примерке протезно-ортопедического средства заказчикам сообщается дата явки для его получения. 46. В срок изготовления протезно-ортопедического средства не включается время, в течение которого изделие находилось в ожидании явки заказчика на примерку. 47. В срок изготовления добавляется: 1) при назначении второй примерки — 5 рабочих дней; 2) при изготовлении специального полуфабриката — до 10 рабочих дней; 3) на протезно-ортопедические средства при двусторонней ампутации или поражении конечностей, включая и время изготовления слепков, — 10 рабочих дней. Общий срок изготовления не должен превышать 45 рабочих дней. 48. Ремонт протезно-ортопедической обуви инвалидам производится за счет их собственных средств в порядке очередности. Глава 8. Порядок оплаты расходов, связанных с поездками на протезирование 49. Инвалиды, нуждающиеся в стационарном протезировании, госпитализируются в медицинский стационар поставщика. На весь период госпитализации, включая время проезда в медицинский стационар и обратно, выдается листок нетрудоспособности в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан. 50. Расходы, связанные с поездкой на протезирование (открытие заказа, для примерки, получения протезов или сложной ортопедической обуви), содержанием на время протезирования, оплачиваются поставщиком за счет средств государственного заказа. 51. Проезд оплачивается по железной дороге по тарифу жесткого плацкартного вагона, по водным путям — по тарифу второго класса, по шоссейным или грунтовым дорогам — по установленным тарифам. При проезде в скором поезде производится оплата за скорость. Стоимость проезда оплачивается до поставщика и обратно на основании предъявленного билета или справки, выданной кассой железнодорожного вокзала, автовокзала, пристани. 52. Оплата проездных на протезирование производится не более чем за две поездки в год (считая за одну поездку от местожительства до пункта протезирования и обратно). Лицам, имеющим право на обеспечение бандажами, оплачиваются расходы только за одну поездку. 53. Инвалидам первой группы и детям-инвалидам, следующим на протезирование и нуждающимся в сопровождении, оплачиваются расходы на проезд сопровождающего непосредственно самому сопровождающему по предъявлении паспорта при поездке на протезирование один раз в год в оба конца. 54. Оплата проездных инвалидам при первичном протезировании и детям-инвалидам в связи с заменой протезов по мере формирования культи производится два раза в год. Раздел 3. Обеспечение сурдотехническими средствами Глава 9. Общие положения 55. Обеспечение инвалидов сурдотехническими средствами осуществляется за счет средств государственного заказа в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. 56. Инвалиды обеспечиваются сурдотехническими средствами на основании заявлений, индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной территориальным подразделением центрального исполнительного органа в области социальной защиты населения (далее — территориальный орган). 57. За счет средств государственного заказа сурдотехническими средствами обеспечиваются: 1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны; 2) лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны; 3) дети-инвалиды; 4) инвалиды первой, второй, третьей группы. 58. Лицам, указанным в пункте 57 настоящих Правил, выдается один слуховой аппарат, а при двусторонней симметричной потере слуха по заключению территориального подразделения центрального исполнительного органа в области социальной защиты населения — два слуховых аппарата при предъявлении документов, установленных пунктом 59 настоящих Правил. 59. Лица, указанные в пункте 57 настоящих Правил, для получения сурдотехнического средства представляют следующие документы: 1) участники Великой Отечественной войны — паспорт или удостоверение личности, удостоверение участника Великой Отечественной войны и индивидуальную программу реабилитации инвалида; 2) инвалиды Великой Отечественной войны — паспорт или удостоверение личности, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, индивидуальную программу реабилитации инвалида; 3) лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвалидам Великой Отечественной войны, — паспорт или удостоверение личности, пенсионное удостоверение с отметкой о праве на льготы и индивидуальную программу реабилитации инвалида; 4) дети-инвалиды — паспорт или удостоверение личности, несовершеннолетние — свидетельство о рождении, паспорт или удостоверение личности одного из родителей (опекунов, попечителей), индивидуальную программу реабилитации инвалида; 5) инвалиды первой, второй, третьей группы — паспорт или удостоверение личности, пенсионное удостоверение, индивидуальную программу реабилитации инвалида. Глава 10. Особенности слухопротезирования 60. Слухопротезирование показано лицам, у которых средняя потеря слуха на каждом ухе составляет более 20 дБ, установленная при общем лоросмотре и аудиометрическом обследовании больных врачами-сурдологами, оториноларингологами. 61. Слуховые аппараты, предоставляемые инвалидам в зависимости от медицинских показаний и расположения, могут быть внутриушные, внутриканальные, заушные, карманные, в очковой оправе, имплантируемые, воздушной и костной звукопроводимости. Обеспечение инвалидов слуховыми аппаратами, комплектующими изделиями, запасными частями, источниками питания к ним, сурдологическое обследование, слухопротезную помощь, подбор, заключение на соответствие слуховых аппаратов техническим характеристикам, сервисное обслуживание, ремонт проводит организация, специализирующаяся на оказании слухопротезной помощи с целью медико-социальной реабилитации путем подбора и выдачи современных слуховых аппаратов, наблюдения за состоянием слуха, техническом обслуживании слуховых аппаратов (далее -организация), имеющая соответствующую материально-техническую базу и специалистов. 62. При двусторонней симметричной потере слуха рекомендуется двустороннее (бинауральное) слухопротезирование, которое достигается путем назначения двусторонних слуховых аппаратов, одинаковых по усилению. 63. При ассиметричных нарушениях слуховой функции, назначается моноуральное слухопротезирование. 64. В случаях, когда понижение слуха по костно-тканевой проводимости не превышает 20 дБ, а потеря слуха по воздушной проводимости при выраженном костно-воздушном интервале составляет более 50 дБ, назначается индивидуальный слуховой аппарат с костной звукопроводимостью. 65. Слухопротезирование, электроакустическая коррекция остаточного слуха проводится с учетом особенностей детского и взрослого населения, с обязательным обучением их адаптации к слуховому аппарату, а также с приобретением навыков по его использованию и длительной эксплуатации. Глава 11. Формирование потребности сурдотехнических средств и проведение государственных закупок 66. Лица, нуждающиеся в сурдотехнических средствах, подают заявление в городские, районные отделы занятости и социальных программ по местожительству. Департаменты (управления) координации занятости и социальных программ областей, департаменты (управления) занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы (далее — уполномоченный орган) на основании заявлений и индивидуальных программ реабилитации инвалидов, разработанных территориальными подразделениями центрального исполнительного органа в области социальной защиты населения (далее — территориальный орган), определяют потребность в сурдотехнических средствах с указанием их перечня и количества. 67. Уполномоченный орган создает комиссию и проводит закуп сурдотехнических средств в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. 68. Согласно условиям заключенного договора о государственных закупках между заказчиком и поставщиком сурдотехнических средств поставка сурдотехнических средств осуществляется поставщиком уполномоченному органу. 69. Прием у поставщика сурдотехнических средств осуществляется уполномоченным органом. Акты приемки сурдотехнических средств у поставщика составляются в двух экземплярах: 1) первый экземпляр остается у уполномоченного органа; 2) второй экземпляр передается поставщику. Все экземпляры актов подписываются представителями уполномоченного органа и поставщика. 70. Обнаруженные в процессе приемки сурдотехнические средства, непригодные для эксплуатации (пользования), у поставщика не принимаются и подлежат замене в соответствии с условиями договоров о государственных закупках. 71. Слуховые аппараты передаются уполномоченным органом организации для оказания инвалидам слухопротезной помощи. Акты приемки у уполномоченного органа слуховых аппаратов составляются в двух экземплярах: 1) первый экземпляр остается у уполномоченного органа; 2) второй экземпляр передается организации. Все экземпляры актов подписываются представителями уполномоченного органа и организации. Глава 12. Подбор и выдача сурдотехнических средств 72. Подбор, настройку, выдачу слуховых аппаратов инвалидам, комплектующих изделий, источников питания к слуховым аппаратам проводит организация. Выдача слуховых аппаратов регистрируется в индивидуальной медико-социальной карте пациента с указанием номера слухового аппарата, даты выдачи и росписи получателя. 73. Слуховые аппараты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны заменяются не ранее, чем через 3 года и через 4 года — всем остальным категориям инвалидов. 74. При замене выданный ранее слуховой аппарат подлежит обязательному возврату организации. 75. Досрочная выдача слухового аппарата производится организацией: 1) при ухудшении слуха и необходимости коррекции слуха другим типом слухового аппарата; 2) в случаях его хищения или иной утере по объективной причине на основании соответствующих документов уполномоченных органов. 76. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны один раз в 3 года, инвалидам первой, второй, третьей групп один раз в 4 года организацией за счет средств государственного заказа производится ремонт слухового аппарата, выдаются звукопроводы, батарейки или аккумуляторы в стандартной заводской комплектации с обязательной отметкой в медико-социальной карте о дате выдачи и росписи получившего лица. 77. Другие сурдотехнические средства, полученные уполномоченным органом от поставщиков, передаются по акту в городские, районные отделы занятости и социальных программ с указанием наименования полученных сурдотехнических средств и их количества. 78. Городские, районные отделы занятости и социальных программ выдачу других сурдотехнических средств проводят по списку с указанием фамилии, имени, отчества инвалида, номера пенсионного удостоверения, даты рождения, места проживания, наименования полученного сурдотехнического средства, даты получения, отметки в получении. Глава 13. Отчетность по обеспечению сурдотехническими средствами 79. Выдачу слуховых аппаратов инвалидам организация осуществляет по ведомости установленной формы. В ведомости указывается дата выдачи, фамилия, имя, отчество, год рождения, социальный статус, адрес местожительства, номер паспорта или удостоверения, пенсионного удостоверения, марка и номер слухового аппарата, а также роспись в получении слухового аппарата. 80. Организация ежемесячно один экземпляр ведомостей учета выдачи слуховых аппаратов представляет в уполномоченный орган с составлением акта сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах. 81. Городские, районные отделы занятости и социальных программ в течение месяца после выдачи сурдотехнических средств представляют списки инвалидов, получивших сурдотехнические средства, в уполномоченный орган с указанием фамилии, имени, отчества инвалида, номера пенсионного удостоверения, даты рождения, адреса местожительства, наименования полученного сурдотехнического средства, даты выдачи, а также росписи лица в получении. Раздел 4. Обеспечение тифлотехническими средствами Глава 14. Общие положения 82. Обеспечение инвалидов первой и второй групп, детей-инвалидов тифлотехническими средствами осуществляется за счет средств государственного заказа в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. 83. Инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды обеспечиваются тифлотехническими средствами на основании заявлений, индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной территориальным подразделением центрального исполнительного органа в области социальной защиты населения (далее — территориальный орган). Глава 15. Формирование потребности тифлотехнических средств и проведение государственных закупок 84. Инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды, нуждающиеся в тифлотехнических средствах, подают заявление в городские, районные отделы занятости и социальных программ по местожительству. Департаменты (управления) координации занятости и социальных программ областей, департаменты (управления) занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы (далее — уполномоченный орган) на основании заявлений, индивидуальных программ реабилитации инвалидов, разработанных территориальным органом, определяют потребность в тифлотехнических средствах с указанием их перечня и количества. 85. Уполномоченный орган создает комиссию и проводит закуп тифлотехнических средств в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. 86. Согласно условиям заключенного договора о государственных закупках между заказчиком и поставщиком тифлотехнических средств поставка тифлотехнических средств осуществляется поставщиком уполномоченному органу. 87. Прием у поставщика тифлотехнических средств осуществляется уполномоченным органом. Акты приемки тифлотехнических средств у поставщика составляются в двух экземплярах: 1) первый экземпляр остается у уполномоченного органа; 2) второй экземпляр передается поставщику. Все экземпляры актов подписываются представителями уполномоченного органа и поставщика. 88. Обнаруженные в процессе приемки тифлотехнические средства, непригодные для эксплуатации (пользования), у поставщика не принимаются и подлежат замене в соответствии с условиями договоров о государственных закупках. Глава 16. Выдача тифлотехнических средств и отчетность 89. Полученные уполномоченным органом от поставщика тифлотехнические средства передаются по акту в городские, районные отделы занятости и социальных программ с указанием наименования полученных тифлотехнических средств и их количества. 90. Городские, районные отделы занятости и социальных программ выдачу тифлотехнических средств проводят по списку с указанием фамилии, имени, отчества инвалида, номера пенсионного удостоверения, даты рождения, места проживания, наименования полученного тифлотехнического средства, даты получения, отметки в получении. 91. Городские, районные отделы занятости и социальных программ в течение месяца после выдачи тифлотехнических средств представляют списки инвалидов, получивших тифлотехнические средства, в уполномоченный орган с указанием фамилии, имени, отчества инвалида, номера пенсионного удостоверения, даты рождения, местожительства, наименования полученного тифлотехнического средства, даты выдачи, а также росписи лица в получении. Раздел 5. Обеспечение обязательными гигиеническими средствами Глава 17. Общие положения 92. Под обязательными гигиеническими средствами понимаются мочеприемники, калоприемники, памперсы, предназначенные для отправления естественных физиологических нужд и потребностей инвалидов. 93. Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами осуществляется за счет средств государственного заказа в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. 94. Инвалиды обеспечиваются обязательными гигиеническими средствами на основании заявлений, индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной территориальным подразделением центрального исполнительного органа в области социальной защиты населения (далее — территориальный орган). Глава 18. Формирование потребности обязательных гигиенических средств и проведение государственных закупок 95. Инвалиды, нуждающиеся в обязательных гигиенических средствах, подают заявление в городские, районные отделы занятости и социальных программ по местожительству. Департаменты (управления) координации занятости и социальных программ областей, департаменты (управления) занятости и социальных программ города республиканского значения, столицы (далее — уполномоченный орган) на основании заявлений, индивидуальных программ реабилитации инвалидов, разработанных территориальным органом, определяют потребность в обязательных гигиенических средствах с указанием их перечня и количества. 96. Уполномоченный орган создает комиссию и проводит закуп обязательных гигиенических средств в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках. 97. Согласно условиям заключенного договора о государственных закупках между заказчиком и поставщиком обязательных гигиенических средств поставка обязательных гигиенических средств осуществляется поставщиком уполномоченному органу. 98. Прием у поставщика обязательных гигиенических средств осуществляется уполномоченным органом. Акты приемки обязательных гигиенических средств у поставщика составляются в двух экземплярах: 1) первый экземпляр остается у уполномоченного органа; 2) второй экземпляр передается поставщику. Все экземпляры актов подписываются представителями уполномоченного органа и поставщика. 99. Обнаруженные в процессе приемки обязательные гигиенические средства, непригодные для эксплуатации (пользования), у поставщика не принимаются и подлежат замене в соответствии с условиями договоров о государственных закупках. Глава 19. Выдача обязательных гигиенических средств и отчетность 100. Полученные уполномоченным органом от поставщика обязательные гигиенические средства передаются по акту в городские, районные отделы занятости и социальных программ с указанием наименования полученных обязательный гигиенических средств и их количества. 101. Городские, районные отделы занятости и социальных программ выдачу обязательных гигиенических средств проводят по списку с указанием фамилии, имени, отчества инвалида, номера пенсионного удостоверения, даты рождения, места проживания, наименования полученного обязательного гигиенического средства, даты получения, отметки в получении. 102. Обязательные гигиенические средства, предназначенные для отправления естественных физиологических нужд и потребностей выдаются инвалидам на год в следующем количестве: 1) памперсы для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата — 480 штук; 2) мочеприемники для инвалидов с нарушением мочеполовой системы — 12 штук; 3) калоприемники для инвалидов с кишечным заболеванием — 12 штук. 103. Городские, районные отделы занятости и социальных программ в течение месяца после выдачи обязательных гигиенических средств, представляют списки инвалидов, получивших обязательные гигиенические средства, в уполномоченный орган с указанием фамилии, имени, отчества инвалида, номера пенсионного удостоверения, даты рождения, места проживания, наименования полученного обязательного гигиенического средства, даты выдачи, а также росписи лица в получении.