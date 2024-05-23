В Туркестанской области перевозили детей в забитых автобусах

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Прокуратура совместно с полицией провела профилактические и рейдовые мероприятия в сфере защиты прав детей и обеспечения их безопасной транспортировки.

16 мая выявлены нарушения при перевозке воспитанников двух частных детских садов.

«Так, при допустимой норме 19 пассажиров водитель одновременно перевозил 40 детей, то есть в два раза выше нормы и без соблюдения требований безопасности. Выявлены и другие аналогичные нарушения и в отношении водителей приняты меры административной ответственности, транспортные средства водворены на стоянку», – прокомментировали в надзорном органе.

Кроме того, в целях недопущения подобных нарушений и защиты прав детей работа в данном направлении будет продолжена.

Напомним, в СКО прокуроры выявили грубейшие нарушения при транспортировке школьников в общеобразовательные учреждения. В автобусах не было аптечек, водители не проходили медосвидетельствование.