Правила предоставления акционерным обществом «Продовольственная контрактная корпорация» денежных средств заемщику на организацию проведения весенне-полевых и уборочных работ 2005 года

Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 января 2005 года, № 52

1. Общие положения 1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления акционерным обществом «Продовольственная контрактная корпорация» денежных средств (далее — финансирования), (далее — Корпорация) заемщику для проведения весенне-полевых и уборочных работ. 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах: корпорация — акционерное общество «Продовольственная контрактная корпорация»; обеспечение — гарантия исполнения обязательств, выданная банком второго уровня Республики Казахстан, либо организацией, определенной Корпорацией; заемщик — сельскохозяйственный товаропроизводитель, объединение сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от организационно-правовой формы. 2. Порядок и условия финансирования 3. Финансирование осуществляется за счет денежных средств Корпорации на условиях возвратности, срочности и обеспеченности путем предоставления заемщикам целевого займа (далее — заем) для проведения весенне-полевых и уборочных работ либо путем весенне-летнего финансирования в порядке, установленном Правилами организации и проведения государственных закупок зерна и услуг по его хранению и перевозке, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2004 года, № 371. 4. Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан (далее — Минсельхоз) определяет сумму финансирования для каждой области и рекомендуемый перечень приоритетных для производства в Республике Казахстан сельскохозяйственных культур. 5. Для осуществления финансирования Корпорация обеспечивает опубликование в периодическом печатном издании объявлений, в которых указываются наименование и местонахождение Корпорации, сроки и место подачи заявок заемщиками, а также другая необходимая информация, определяемая Корпорацией. 6. Для получения займа заемщики представляют в соответствующую рабочую группу, созданную в каждой области решением акима области под руководством заместителя акима области, курирующего вопросы сельского хозяйства, в составе представителей областных уполномоченных органов: по сельскому хозяйству, по земельным ресурсам, по финансовому контролю и по статистике (далее — рабочая группа): заявку, состоящую из следующих документов: заявление по форме, согласно приложению к настоящим Правилам; письмо-намерение гаранта о намерении предоставить заемщику гарантию; копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, свидетельства налогоплательщика и статистической карточки либо документа, подтверждающего право на занятие предпринимательской деятельностью (для подтверждения наличия гражданской правоспособности для заключения договора); копию свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость либо справку из органов налоговой службы с указанием регистрационного налогового номера и подтверждением, что заемщик является плательщиком единого земельного налога и не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Заемщики могут представить о себе иную дополнительную информацию с приложением копий подтверждающих документов. 7. Заявки заемщиков, являющихся аттестованными физическими или юридическими лицами, осуществляющими деятельность по производству семян сельскохозяйственных растений, рассматриваются рабочей группой в приоритетном порядке. 8. Рабочая группа: распределяет сумму финансирования в соответствии с рекомендуемым перечнем приоритетных для производства в области сельскохозяйственных культур в пределах сумм, определенных Минсельхозом для каждой области, которая утверждается руководителем рабочей группы; производит при необходимости перераспределение средств с одних сельскохозяйственных культур на другие виды сельскохозяйственных культур; проверяет полноту и достоверность представленной заявки; составляет перечень заемщиков с указанием требуемых сумм займов и наименований сельскохозяйственных культур, на производство которых требуется заем; представляет в территориальное управление Минсельхоза информацию о целевом использовании заемщиками предоставленного займа под посев приоритетных сельскохозяйственных культур, составленную на основании статистической отчетности (форма 4-СХ), в разрезе заемщиков в срок до 1 ноября текущего года. 9. Перечень заемщиков, которым может быть представлен заем (далее — перечень заемщиков), подписывается всеми членами рабочей группы и утверждается ее руководителем. Члены рабочей группы несут персональную ответственность за принятое решение. 10. Рабочая группа рассматривает заявку в течение 5 рабочих дней со дня поступления. После утверждения руководителем рабочей группы перечень заемщиков в срок не более 2 рабочих дней направляется в Корпорацию. 11. По результатам рассмотрения рабочая группа в 3-дневный срок направляет заемщику уведомление о принятом решении. 12. Корпорация согласно представленному перечню заемщиков заключает соответствующие договоры займа с заемщиками. 13. Финансирование осуществляется только при условии предоставления заемщиками обеспечения. Договор займа и обеспечение должны соответствовать требованиям, установленным Корпорацией. При этом: сумма обеспечения определяется в размере суммы займа и процентов вознаграждения Корпорации; в договоре должно быть предусмотрено условие об одностороннем отказе от исполнения Корпорацией договора в случае непредставления заемщиком обеспечения в установленный договором срок. 14. После заключения договора займа и предоставления заемщиком обеспечения Корпорация зачисляет денежные средства на текущий счет заемщика. При этом для первоочередного обеспечения заемщиков горюче-смазочными материалами Корпорация предоставляет в Минсельхоз списки заемщиков, получивших заем на проведение весенне-полевых и уборочных работ. 15. При использовании заемщиками полученного займа на производство следующих сельскохозяйственных культур: пшеница, ячмень, рис, кукуруза на зерно, соя, подсолнечник — возврат займа осуществляется зерном указанных культур путем их поставки в установленном законодательством порядке на хлебоприемные предприятия, отобранные Корпорацией, либо денежными средствами в соответствии с договором займа. При этом количественные и качественные показатели поставляемого зерна должны соответствовать предусмотренным в договоре займа требованиям. Расходы, связанные с приемкой, доработкой зерна до кондиций, оговоренных в договоре, а также с оплатой документов, подтверждающих качество зерновых культур, возлагаются на заемщика. 16. Цены на поставляемое зерно устанавливаются Корпорацией с учетом рыночной стоимости. В случае, если закупочная цена на зерно, ежегодно определяемая решением Правительства Республики Казахстан для закупок в государственные ресурсы зерна в осенне-зимний период, превысит цену, установленную договором займа, Корпорация осуществляет доплату в размере, равном разнице между указанными ценами, на основании дополнительного соглашения к договору займа. 17. При использовании заемщиками полученного займа на производство иных сельскохозяйственных культур возврат займа осуществляется денежными средствами в соответствии с договором займа. 18. При неполном освоении Корпорацией денежных средств, выделенных для проведения весенне-полевых и уборочных работ. Корпорация может использовать остаток денежных средств для прямого закупа зерна. 19. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком условий договора займа Корпорация воспользуется правом требования по предоставленному обеспечению. 20. Срок предоставления займа, срок и иные условия возврата займа устанавливаются Корпорацией в договоре займа. 21. По мере окончания весенне-полевых и уборочных работ в областях Корпорация по запросу Минсельхоза предоставляет список заемщиков, получивших заем на проведение весенне-полевых и уборочных работ.