Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 ноября 2004 года № 1187

1. Общие положения 1. Настоящие Правила сертификации услуг в сфере гражданской авиации (далее — Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 декабря 2001 года «О государственном регулировании гражданской авиации», Законом Республики Казахстан от 11 июля 1999 года «О сертификации» и иными нормативными правовыми актами в сфере гражданской авиации с учетом соответствующих международных договоров, участником которых является Республика Казахстан. 2. Правила определяют порядок организации и осуществления сертификации услуг в сфере гражданской авиации. 3. Сертификации подлежат следующие виды услуг: 1) по техническому обслуживанию, содержанию и ремонту аэродрома; 2) по светотехническому обеспечению полетов и энергоснабжению объектов аэропорта, аэродрома, аэронавигации; 3) по обеспечению гражданских воздушных судов, объектов и служб аэропорта горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями; 4) по приему, выпуску и обслуживанию гражданских воздушных судов, пассажиров, обработке багажа, грузов, почты; 5) по обеспечению гражданских воздушных судов и других потребителей специальными автотранспортными средствами. 4. В Правилах используются следующие основные понятия: 1) заявка — письменное обращение заявителя в уполномоченный орган для прохождения процедуры сертификационного обследования; 2) заявитель — физическое или юридическое лицо, обратившееся в уполномоченный орган для получения сертификата соответствия (далее — сертификат) на услуги в сфере гражданской авиации и отвечающее за их качество и безопасность; 3) сертификационные требования — требования, обеспечивающие безопасность услуг для жизни и здоровья людей, их имущества и охраны окружающей среды, установленные нормативными документами или техническими регламентами в сфере гражданской авиации; 4) сертификационное обследование — осуществляемая уполномоченным органом проверка средств, оборудования, эксплуатационных процедур, технологических процессов по оказанию услуг в сфере гражданской авиации, документации, организационной структуры, а также компетентности специалистов заявителя на соответствие сертификационным требованиям. 5. Целью сертификации услуг в сфере гражданской авиации является обеспечение безопасности услуг для жизни и здоровья людей, охраны имущества граждан и окружающей среды. 6. Сертификации подлежат услуги в сфере гражданской авиации, оказываемые заявителями, установленные в пункте 3 настоящих Правил. 7. Сертификат является неотчуждаемым и не может быть передан другому лицу. Сертификат выдается сроком до трех лет, с указанием области и срока его действия. 8. Формы сертификата, приложения к нему, заявки на проведение сертификации услуг, решения по заявке, акта сертификационного обследования и порядок их оформления устанавливаются нормативными документами государственной системы сертификации Республики Казахстан (далее — ГСС РК). 2. Порядок проведения сертификации 9. Подтверждение соответствия услуг в сфере гражданской авиации установленным к ним требованиям предусматривает следующую последовательность процедур при проведении сертификации: 1) подача заявителем в уполномоченный орган заявки с документами, подтверждающими соответствие сертификационным требованиям; 2) предварительная оценка и принятие решения по заявке; 3) заключение между уполномоченным органом и заявителем договора на проведение работ по сертификации; 4) проведение комиссией уполномоченного органа сертификационного обследования с выездом на место; 5) принятие решения и выдача (отказ в выдаче) сертификата. Каждая последующая процедура выполняется при положительных результатах предыдущей. 10. Перечень необходимых документов, прилагаемых к заявке, и сертификационные требования, предъявляемые к видам услуг в сфере гражданской авиации, и требования к заявителю устанавливаются уполномоченным органом. 11. Уполномоченный орган рассматривает заявку в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения и о результатах рассмотрения сообщает заявителю по форме, устанавливаемой согласно пункту 8 настоящих Правил. 12. Если заявка и (или) документы, приложенные к ней, не соответствуют требованиям, устанавливаемым согласно пункту 10 настоящих Правил, или представлены не в полном объеме, заявка подлежит возврату с указанием обоснованных причин возврата в сроки, устанавливаемые согласно пункту 11 настоящих Правил. 13. При отсутствии замечаний (после устранения замечаний) по заявке уполномоченный орган выносит решение по заявке и создает комиссию для проведения сертификационного обследования (далее — комиссия). 14. Принятие уполномоченным органом положительного решения по заявке является основанием для заключения договора на проведение сертификации. 15. Общий срок сертификации не должен превышать 3 (трех) месяцев со дня подачи заявки. 3. Предварительная оценка и принятие решения по заявке 16. При предварительной оценке заявки устанавливаются: 1) наличие документов, подтверждающих юридический статус заявителя; 2) соответствие заявителя нормативным требованиям, устанавливаемым согласно пункту 10 настоящих Правил; 3) способность заявителя обеспечить уровень и объем заявленных к сертификации услуг; 4) наличие зданий, сооружений, оборудования, техники, документации и квалифицированных работников, необходимых для обеспечения безопасности полетов, авиационной безопасности, охраны труда и противопожарной защиты; 5) полнота представленной на рассмотрение документации, подтверждающей соответствие сертификационным требованиям; 6) наличие плана обучения и технической подготовки инженерно-технического и руководящего персонала, повышение их квалификации, а также планов комплектования штатов и подготовки резерва кадров. 17. В ходе предварительной оценки заявки уполномоченный орган: 1) может запросить у заявителя дополнительную информацию по всем вопросам, представленным в заявке; 2) информирует заявителя о процедурах сертификации, нормативных требованиях, на соответствие которым будут сертифицироваться услуги в сфере гражданской авиации; 3) рассматривает вопросы укомплектованности штата работников заявителя и системы подготовки; 4) разъясняет заявителю, какие могут быть установлены эксплуатационные и технические ограничения при выдаче сертификата; 5) направляет заявителю письменное уведомление с перечнем недостатков, которые были обнаружены в ходе предварительной оценки заявки, и рекомендации по их устранению. 4. Сертификационное обследование 18. Сертификационное обследование проводится применительно к заявленным видам услуг. При этом рассматриваются: 1) организационная структура, практика и основные принципы управления организации гражданской авиации (заявителя); 2) опыт руководящего состава в организации и обеспечении деятельности организации гражданской авиации, а также наличие данных по руководящему составу и специалистам, непосредственно связанным с обеспечением безопасности полетов; 3) укомплектованность штата работников и система их подготовки; 4) наличие договоров, заключенных заявителем с другими организациями на право пользования, техническое обслуживание, ремонт и контроль соответствующего специального оборудования, а также обучение авиационного персонала; 5) наличие достаточного количества производственных площадей для обеспечения функциональных задач; 6) наличие эксплуатационной технической документации; 7) технические характеристики (показатели) объектов, оборудования и средств производства организации гражданской авиации и проверка процедур производства, позволяющие определить соответствие предоставляемых услуг сертификационным требованиям; 8) полнота и качество предоставления услуг по заявленным сферам деятельности и характеристикам. 19. Срок сертификационного обследования не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия решения по заявке. 20. Сертификационное обследование проводится согласно типовой программе сертификационного обследования, утверждаемой уполномоченным органом. 21. По результатам сертификационного обследования составляется акт сертификационного обследования (далее — акт) по форме, устанавливаемой согласно пункту 8 настоящих Правил, в двух экземплярах, с указанием фактического состояния объектов заявителя, выводов, рекомендаций и заключения о возможности (невозможности) выдачи сертификата. Акт подписывается всеми членами комиссии и представляется заявителю для ознакомления. 22. Основанием для выдачи сертификата является акт сертификационного обследования, содержащий заключение о возможности выдачи сертификата. Оформление сертификата на соответствующие услуги в сфере гражданской авиации производится уполномоченным органом раздельно по каждому виду услуг в течение 10 (десяти) дней после составления акта сертификационного обследования. 23. Отказ в выдаче, приостановление действия, отзыв или аннулирование сертификата регулируются нормативными документами ГСС РК. 5. Внесение изменений в сертификат и выдача дубликата 24. В случае изменения наименования организации гражданской авиации, ее организационно-правовой формы и других изменений, которые не влекут за собой несоответствия сертификационным требованиям, в сертификат вносятся соответствующие изменения. При внесении изменений в сертификат сохраняется регистрационный номер ранее выданного сертификата, а в Реестр сертификатов соответствия на услуги государственного реестра заносится соответствующая запись об этом. 25. В случае порчи или утраты (хищения) сертификата дубликат сертификата выдается уполномоченным органом. 26. Для внесения изменения в сертификат или получения дубликата организация гражданской авиации подает в уполномоченный орган заявление произвольной формы с необходимым обоснованием, документами, подтверждающими соответствующие изменения, и ранее выданный сертификат (кроме случаев утраты или хищения). 27. Выдача дубликата сертификата производится уполномоченным органом в течение 7 дней со дня поступления заявления от заявителя. 28. Перечень документов, прилагаемых к заявлению для внесения изменений и (или) дополнений в сертификат или получения дубликата, утверждается уполномоченным органом. 6. Инспекционный контроль за сертифицированными услугами 29. Инспекционный контроль за соответствием сертифицированных услуг в сфере гражданской авиации установленным требованиям осуществляет уполномоченный орган в течение всего срока действия сертификата соответствия, но не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок. Внеплановый инспекционный контроль проводится в случаях неоднократного поступления информации о претензиях к качеству оказываемой сертифицированной услуги.