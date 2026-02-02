Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане готовятся изменения в сфере оценочной деятельности. Минфин инициировал поправки в законодательство, которые должны повысить качество услуг и создать единые требования по оценке имущества на пространстве ЕАЭС. Предполагается, что реформа позволит бизнесу сэкономить средства и время, сделает рынок более прозрачным, а для инвесторов предсказуемым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства

В закон вносятся изменения, которые касаются предоставления услуг по оценке имущества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Нововведения создадут правовую основу для работы на отечественном рынке не только местных оценщиков, но и оценщиков из других государств-членов Союза.

На сегодня профессиональное сообщество оценщиков в Казахстане уже обладает значительным потенциалом. В стране действуют четыре палаты, в каждой из которых состоит более трехсот членов. Суммарно на рынке работает порядка 1,7 тысячи квалифицированных специалистов, что формирует основу для развития конкуренции.

Таким образом, сложившаяся инфраструктура в сочетании с предстоящими законодательными изменениями направлена на создание более открытого, конкурентного и качественного рынка оценочных услуг. Это будет способствовать не только защите интересов потребителей, но и укреплению экономических связей в рамках ЕАЭС.

Как будет работать новый закон

В связи с открытием единого рынка услуг по оценке имущества в рамках ЕАЭС закон дополнен новой главой «Деятельность в рамках функционирования единого рынка услуг». В ней регламентированы обязанности и ответственность казахстанских оценщиков, оценщиков других государств-членов ЕАЭС и, соответственно, палат оценщиков.

«Данные изменения позволят нашим оценщикам и оценщикам-нерезидентам осуществлять свою деятельность на территории Союза. Главное новшество реформы - признание результатов оценки во всех странах ЕАЭС. Теперь, если казахстанский оценщик оценил недвижимость, эта оценка будет действительна и в странах Союза. Это не только снижает издержки, но и делает бизнес-процессы более быстрыми и предсказуемыми», - пояснила директор Департамента методологии бухгалтерского учета, аудита и оценки Министерства финансов РК Анар Калиева.

Эксперты считают, что в условиях интеграции рынков ЕАЭС такая мера значительно упростит трансграничное сотрудничество и повысит доверие к системе оценки в целом.

Как изменения повлияют на инвестиции

Изменения напрямую скажутся на инвестиционном климате Казахстана. Прозрачность, предсказуемость и доверие к системе оценки активов – это наиважнейшие факторы для инвесторов.

«Изменения в законодательство РК об оценочной деятельности в рамках единого рынка услуг по оценке имущества в рамках ЕАЭС укрепят имидж Казахстана как страны с прозрачной системой регулирования и компетентными кадрами», - заключили в МФ РК.

В результате реформы, считают эксперты, Казахстан получает более открытый рынок, где выигрывают все: от малого бизнеса до крупных международных компаний.