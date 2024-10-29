Правительство усилит контроль за «серым» импортом автомобилей

Президент ОЮЛ «Казахстанский автомобильный союз» Анар Макашева на заседании правительства проинформировала о текущей ситуации в сфере машиностроения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, доля автомобилестроения в общем машиностроении составила 39,4%, а доля отечественных автомобилей в общем объеме продаж новых машин за отчетный период достигла 63%. По итогам текущего года ожидается выпуск в РК более 130 тыс. легковых автомобилей и коммерческой техники.

Отмечено, что среди основных проблем, с которыми сталкиваются автопроизводители — это логистика, а также ввоз в РК автомобилей с «криминальным» прошлым и не соответствующим техническому регламенту.

Премьер-министр в этой связи поручил государственным органом разобраться с «серым» ввозом транспорта.