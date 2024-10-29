Правительство усилит контроль за «серым» импортом автомобилей

Правительство , Авто
101
Венера Баталова
корреспондент

Президент ОЮЛ «Казахстанский автомобильный союз» Анар Макашева на заседании правительства проинформировала о текущей ситуации в сфере машиностроения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, доля автомобилестроения в общем машиностроении составила 39,4%, а доля отечественных автомобилей в общем объеме продаж новых машин за отчетный период достигла 63%. По итогам текущего года ожидается выпуск в РК более 130 тыс. легковых автомобилей и коммерческой техники.  

Отмечено, что среди основных проблем, с которыми сталкиваются автопроизводители — это логистика, а также ввоз в РК автомобилей с «криминальным» прошлым и не соответствующим техническому регламенту.   

Премьер-министр в этой связи поручил государственным органом разобраться с «серым» ввозом транспорта.  

«Проблема очень серьезная. Она создает недобросовестную конкуренцию для отечественных автопроизводителей. В особенности это заметно по грузовому транспорту. Таможенные органы, Комитет стандартизации должны серьезно заняться этим вопросом. Также должна подключиться полиция. Я встречался на одном из автомобильных заводов с производителями, они говорят: «Мы производим, но не можем конкурировать с техникой, которая заезжает сюда как «Евро2», а по документам «Евро5» становится каким-то чудесным образом. Здесь необходимо навести жесткий порядок», — подчеркнул Олжас Бектенов.

#Правительство #импорт #атомобили

Популярное

Все
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов
Душой – казах, по паспорту – немец
«Болашақ» может остаться без будущего
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
Нам нужно готовить востребованных специалистов
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
Lady из Каменки
Интернет пришел в глубинку
У «Астаны» в приоритете – чемпионат Казахстана
Ризабек Айтмухан: третий титул чемпиона мира
Отсутствие контроля приводит к долгостроям
Рост производства составил 4,8%
«Кайрат» выиграл отборочный турнир Лиги чемпионов УЕФА
Что дает гражданам соцстрахование?
Открылся ряд учреждений и инфраструктурных объектов
В Алматы проходит международный форум «Молодежь за устойчивое будущее Центральной Азии»
В объятиях большой семьи
Какие документы подписаны в ходе визита Токаева в Монголию
Нет акцизов – нет свободы
Реконструкция близится к завершению
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Чеченка с казахской душой
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Этот день изменил судьбу
До 10 млн тенге подъемных выплат получают врачи в области Жетісу
Возврат активов государству: в двух селах построят соцобъекты на 3 млрд тенге
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Афганские компании презентовали свои товары в Алматы
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Приказано выжить!
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Президент посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики
Сильные дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути
Решительный шаг к независимости
Нужны новые подходы
Число аварий снизит «цифра»
В преддверии Дня Республики стартовала акция «Менің елім – менің Туым»
Крупной зарубежной компании предложили пересмотреть ценовую политику в Казахстане
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Вчетверо планируется нарастить производство грузовых вагоно…
Более 5 тысяч тракторов и комбайнов произвели в РК
Правила субсидирования при покупке сельхозтехники пересмотр…
«Мы должны придерживаться экономического патриотизма» — Олж…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]