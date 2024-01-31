На укрепление ветеринарной службы РК направят дополнительные 3,8 млрд тенге

Правительство
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Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Средства будут выделены из резерва правительства и направлены на оснащение ветеринарных лабораторий высокоточным оборудованием – жидкостным хроматографом, соответствующим международным рекомендациям, правилам и требованиям Codex Alimentarius, передает Kazpravda.kz 

В правительстве сообщили, что это даст возможность проводить более точные и достоверные исследования в области ветеринарии, что будет способствовать обеспечению пищевой безопасности страны. 

Высокоэффективный жидкостный хроматограф позволяет выявлять даже самые незначительные следы вредных веществ в пищевых продуктах. 

Его применение внесет существенный вклад в защиту здоровья населения от опасных заболеваний, передающихся через продукты питания.

Наряду с этим новое оборудование позволит казахстанским производителям животноводческой продукции, которые на сегодня экспортируют свои товары в десятки стран мира, соответствовать строгим требованиям зарубежных рынков.

Кроме того, Казахстан значительно увеличит свои возможности по контролю продукции, поставляемой из других стран. 

Принятие данного постановления правительства РК является важным шагом на пути к обеспечению продовольственной безопасности и защите здоровья населения страны. 

#казахстан #Правительство #ветеринария #резерв

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