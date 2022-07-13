"Правительству нужно разработать "вакцину от бешенства" – мажилисмен о "бешеных" ценах на товары

Депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Аманжан Жамалов выразил обеспокоенность по поводу инфляции и роста цен на продовольственные товары. Он призвал Правительство предпринять меры к сдерживанию цен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента Казахстана.

Об этом мажилисмен написал на своей странице в социальной сети.

Как отметил депутат, Республиканский общественный совет по развитию экономики, предпринимательства и аграрного сектора при партии «AMANAT» на своих заседаниях регулярно поднимает вопрос инфляции и роста цен на продовольствие.

«На сегодняшний день рост цен остается главной проблемой экономики, и нужны решительные меры, чтобы инфляция не «съедала» доходы казахстанцев. Я, как депутат, часто критикую Национальный банк и Правительство за нерешительность и твердолобость в вопросе сдерживания цен. И посвятил этому не один депутатский запрос», – заявил Аманжан Жамалов.

Мажилисмен считает, что в настоящее время товары на прилавках достигли «бешеных» цен, и Правительству необходимо срочно разработать «вакцину от бешенства».

«Сейчас основные меры сдерживания роста цен реализуются через сами торговые сети. Основной инструмент – «оборотная схема». Это льготное кредитование торговых сетей, которые берут на себя обязательства по сдерживанию цен. На нее потратили 81 млрд тенге, а ощутимого эффекта не наблюдается. Цены растут», – пояснил парламентарий.

Для того чтобы посмотреть, как работает «оборотная схема», члены совета посетили в Алматы супермаркет Magnum Cash&Carry и убедились в том, что механизм требует серьезной доработки.

Во-первых, в «оборотной схеме» участвует ограниченный список товаров, который заранее оговаривается. Так, в Magnum цены сдерживаются только по 19 социально значимым товарам.

Во-вторых, невозможно посчитать реальный эффект «оборотной схемы», поскольку нет данных, какая доля товаров из общего объема была продана по льготным ценам. Считается, что Magnum закупает товары только на сумму выделенного займа и потом продает их у себя в магазине. То есть в магазине может продаваться товар по льготной цене. В то же время одновременно эти же товары продаются по обычной рыночной цене. Естественно, льготный товар при этом быстро раскупается и его хватает на небольшое время торговли, и остаются эти же товары по высокой цене. Конечно, скорее всего, эти 81 млрд тенге по всей стране – это «капля в море», считает мажилисмен.

В-третьих, «оборотная схема» работает в пользу всех слоев населения. Любой, кто зашел в магазин, независимо от его дохода, может купить товар по льготной цене. Льготный товар выставляется на полки и весь может быть куплен одним оптовиком или просто состоятельными людьми, и если за ними в магазин зайдет семья с низкими доходами, то льготного товара для них уже нет.

В-четвертых, продолжил Жамалов, законом установлена предельная наценка на социально значимые продукты не более 15%. Но в торговых сетях еще есть так называемые «ретробонусы». Это «разбойничий» инструмент, придуманный «торгашами», заставляющий производителей отдавать плоды их труда за ничтожную плату и путем начислений на них так называемых «ретробонусов», принуждающий покупателей покупать эти товары у них по гораздо более высокой цене.

«Фактически это плата производителей магазину за продажу товара, чтобы товар вообще мог попасть на полку. Если учитывать эти бонусы, то наценка в торговых сетях составляет почти 40% вместо установленных законом 15%. Возьмем, например, бутылку минеральной воды. Ее себестоимость условно 100 тенге. К этой сумме начисляется «ретробонус» в 20 тенге. Плюс наценка 15%, или 18 тенге. Конечная цена – 138 тенге. После продажи товара 120 тенге уходят производителю, из которых он возвращает торговой сети «ретробонус» в 20 тенге. Итоговая наценка торговой сети – 38 тенге, или 38%. Но никак не 15%», – разъяснил депутат

В-пятых, граждане не знают, какие товары продаются по льготным ценам. На каждой продукции из списка есть специальная маркировка, указывающая, что данный товар является социальным и имеет специальную цену. Но эта маркировка настолько мелкая и неяркая, что едва заметна, констатирует народный избранник.

В своей публикации член фракции партии «AMANAT» предлагает меры для улучшения «оборотной схемы».

Во-первых, нужно проанализировать эффект от применения «оборотной схемы» – какой объем товаров в общем потреблении продается по льготным ценам.

Во-вторых, если эффект от «оборотной схемы» низкий и товаров не хватает, объем финансирования нужно увеличивать. Конечно, невозможно обеспечить всех покупателей товарами по низкой цене. Но цены на товары, продаваемые по «оборотной схеме», должны служить «маяком» для других торговых сетей и магазинов. Они должны заставить их ориентироваться на эти цены и, учитывая конкуренцию, не задирать цены на товары, продаваемые у них. Для этого нужно также анализировать цены и объемы у других ритейлеров.

В-третьих, следует подумать над расширением перечня товаров. Потребительская корзина казахстанцев состоит не из 19 товаров, подчеркнул Жамалов.

В-четвертых, изучить систему так называемых «ретробонусов», применяемых торговыми сетями. Принять методологическое решение относительно контроля наценки товара с учетом «ретробонусов».

В-пятых, разработать стандартную маркировку льготных товаров, субсидируемых государством.

Член фракции партии «AMANAT» Аманжан Жамалов предлагает также предпринять адресные меры для поддержки социально уязвимых слоев населения. К примеру, ввести продовольственные карточки, чтобы при предъявлении ее можно было купить товар по сниженной цене. Тогда помощь получат именно те, кто в ней нуждается, считает он.