Правительству США предоставят в аренду землю в Алматы

Земельный участок площадью 70 593 кв м выделят для строительства «консульского учреждения» сроком на 49 лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о предоставлении Правительству США земельного участка в аренду для строительства помещений консульского учреждения США в городе Алматы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, целью Соглашения является предоставление Правительству США в аренду земельного участка площадью 70 593 кв м сроком на 49 лет для строительства и эксплуатации помещений консульского учреждения США в Алматы.

Нормами Соглашения определяется порядок и условия предоставления земельного участка.

Так, в соответствии с пунктом 1.4 статьи 1 Соглашения размер арендной платы за земельный участок за указанный период аренды, а также за последующие периоды продления составляет 25 301 016 долларов США и будет выплачен единым платежом в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты вступления Соглашения.

В соответствии со статьей 3 Соглашения Правительство США освобождается от уплаты каких-либо налогов и иных платежей в отношении земельного участка и здания консульства, за исключением арендной платы.

Наряду с этим, статьей 6 Соглашения устанавливается, что Правительство США обязуется самостоятельно оплачивать все понесенные им расходы, связанные со строительством здания консульства, а также расходы на содержание и ремонта здания, с оплатой услуг связи, электро-, газо-, водо- и теплоснабжения, прочих коммунальных услуг согласно применимым нормативам и тарифам, действующим в Республике Казахстан.

Кроме того, согласно статье 9 Соглашения в качестве генерального подрядчика будет выступать подрядчик из США, который для строительства и обустройства здания может использовать материалы, предметы снабжения и товары, произведенные в США.