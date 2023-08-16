Право на воду

Ценностным приоритетом Казахстана является повышение уровня жизни и благосостояния населения, доступ ко всем благам цивилизации. На этом пути совершенствование законодательства в сфере защиты основных прав человека и гражданина, закрепленных в Конституции Республики Казахстан, а также иных общепризнанных прав и свобод, относится к числу наиболее актуальных направлений развития прав человека в стране. Во многом республика ориентируется на международные нормы и стандарты ООН, опробованные многолетней практикой.

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В последнее время участились перебои с водоснабжением во многих регионах Казахстана, и даже в столице имело место такое обстоятельство. Проблематика с обеспечением или неполным обеспечением питьевой водой стало часто употребляемым словом в текущей хронике Казахстана. Эта проблема не могла появиться сразу, налицо системные упущения, расчет ожидания рисков, планирования учета роста населения городов.

Для решения стратегических вопросов обеспечения водной безопасности необходимо ответить на главный вопрос - какую цель ставит государство от водной политики? Это нужно государству или народу? Носит ли достижение целей водообеспечения социальный характер или иной?

В настоящее время широко обсуждается проект нового Водного кодекса. В международной практике имеется терминология как право человека на доступ к чистой питьевой воде и санитарии. При анализе проекта водного кодекса не усматривается термин "право человека на доступ к чистой питьевой воде". Учитывая, что Конституция РК ориентированно носит социальный характер, а еще с внесением недавно очень важной поправки, что недра принадлежат народу, а не как было ранее – государству, эту поправку о правах на доступ к воде необходимо обязательно внести в обсуждаемый водный кодекс Казахстана. Более того, считаю также добавить понятие или терминологию водной безопасности с соответствующей смысловой нагрузкой, отвечающей социальным гарантиям со стороны государства.

Заложенный в советский период потенциал водообеспечения исчерпывает свой ресурс. Здесь речь идет не только об износе инфраструктуры, но и об отсутствии постановки стратегических задач, способных заложить основы водной безопасности на 50 лет вперед. В энергетическом секторе плоды передачи стратегических объектов электрогенерирующих и тепловых объектов показывают очень низкую эффективность, порой даже наоборот - ухудшение ситуации функционирования ТЭЦ. Этот пример показал, что в долгосрочной водной безопасности так делать точно не нужно.

Вода носит характер жизненной необходимости и поэтому остается надежда только на государство. Ему будет и далее принадлежать ключевая роль в водном секторе, особенно в решении социальных, экологических, финансовых вопросов государственной воднохозяйственной политики. Вопрос доступа к чистой питьевой воде в необходимом количестве архиважно закрепить в виде правовых гарантий государства. Природа частного сектора в лоббировании интересов продвижения бутилированной воды не должна препятствовать гарантиям государства обеспечения доступа традиционной воды из крана.

Важно государству самому обеспечить права человека в обеспечении водой, принять тот факт, что внешнего инвестора по решению собственных социальных задач обеспечения народа водой не существует по определению.

Помимо традиционной питьевой водной политики необходимо размышлять постоянно и о росте экономики, нужно создать источники технической воды, воды для промышленного потребления, нефтяного и обрабатывающего сектора. Опять же при реализации экономических целей, вдумчиво измеряя на весах баланса - выгоден тот или иной водный проект крупному бизнесу или очень сомнителен с точки зрения общенациональных интересов.

Формируя долгосрочную национальную водную политику и безопасность, основной фокус решений должен быть направлен на то, что вода - это всеобщее благо. Обеспечение прав человека на воду является ключевой обязанностью государства. Нужно глубоко понимать, что эти обстоятельства надолго формируют водную политику страны. Если эти базовые вещи определены, то далее нужно уделить внимание трем основным факторам: наличию ресурсов пресных вод, уровню развития инфраструктуры водного хозяйства и наличию системы управления.

Национальная водная политика, провозглашенная как декларация, не работает без следующих вещей, эти нижеуказанные факторы являются индикаторами ООН по достижению целей в водной сфере, а они следующие:

1. Возможности научно обосновать и сформулировать национальную политику, законодательство, стратегии и программы в этой области.

2. Возможности реализовать указанные политику, законы, стратегии и программы.

3. Возможности достичь согласия в обществе по выполнению этих задач.

4. Возможности информационного и кадрового обеспечения выполнения этих задач.

5. Возможности оценки и контроля выполнения этих задач.

Я уверен, что в Казахстане имеется научная база, возможности создать эффективную стратегию в водной отрасли. Достичь согласия в обществе для выполнения или продолжения обеспечения водой возможно при выборе вектора на социальную водную безопасность, всеобщий доступ к воде, гарантии государства, закрепленные в государственных институциях.

До последнего времени государству удавалось обеспечить доступ к воде, но будет ли это так дальше. К сожалению, на практике наблюдается отсутствие практических действий, направленных на решение кричащих проблем в сельском хозяйстве Казахстана. Не будет собственного сельского хозяйства, будет огромный импорт продуктов. Многие сельскохозяйственные продукты при удовлетворительной обеспеченности фермеров водой можно было бы закрыть своим выращиванием и поставкой на внутренний рынок, здесь находится уже вопрос продовольственной безопасности, не говоря уже о появлении рабочих мест в селах и аулах, оживления регионов, занятости молодежи.

Очевидно, что вопрос доступа к питьевой воде будет актуализироваться и обостряться. Также очевидно, что если при реализации национальных водных проектов, обстоятельства будут толкать на совместные кооперации в Центральной Азии, то республике необходимо учитывать и этот фактор в формировании долгосрочной национальной водной политики. При необходимости нужно создать специальный орган, работающий в направлении водной дипломатии со странами-соседями для выполнения основной миссии – обеспечения водной безопасности Казахстана на долгий период.

Абилдаев А. С.

PhD (доктор философии) в области политологии