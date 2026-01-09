В мероприятии приняли участие судьи, представители прокуратуры, полиции, акимата, адвокатуры, государственных органов. В самом начале заседания председатель областного суда Серикжан Габдулин отметил, что эта тема сегодня крайне актуальна, так как уровень рассмотрения дел на государственном языке в регионе остается низким.

– При том что большинство судей свободно владеют казахским языком, – подчеркнул он, – лишь малая часть дел поступает в суды на государственном языке, что напрямую отражается на статистике.

В ходе обсуждения участники рассмотрели состояние делопроизводства в различных категориях. Судьи областного суда Сауле Садыкова и Абдикаххар Еркебаев анализировали применение государственного языка в гражданском и уголовном судопроизводстве, особое внимание они обратили на необходимость активного вовлечения сторон в использование казахского языка.

Вопросы рассмотрения материалов об административных правонарушениях на казахском языке осветил судья Петропавловского специализированного суда по административным правонарушениям Асламбек Кошенов.

Первый заместитель прокурора области Абу-Али Саттар подчеркнул важность комплексного подхода, выступив с докладом на тему использования государственного языка при рассмотрении уголовных, гражданских дел, а также дел об административных правонарушениях.

О специфике следственной практики рассказала начальник отдела следственного управления департамента полиции Северо-Казахстанской области Гульмира Сагитова. Адвокат Марат Маликов обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются защитники и стороны процесса, когда дело ведется на казахском языке.

По итогам обсуждения участники пришли к единому мнению о том, что только совместными усилиями можно повысить роль государственного языка в судопроизводстве и обеспечить граж­данам полноценное право выбора языка судебного разбирательства.

Не случайно в Северо-Казахстанской области активизировалась работа по совершенствованию знаний государственного языка среди сотрудников судебной системы. В течение года здесь прошли несколько мероприятий, нап­равленных на развитие юридической терминологии и повышение уровня делопроизводства на казахском языке для специалистов различных судов региона. Одним из ключевых событий стал языковой конкурс, организованный Северо-Казахстанским областным судом. Целью мероприятия стало выявление наиболее компетентных сотрудников в области владения юридической терминологией на государственном языке и совершенствование навыков коммуникации внутри коллектива.

Параллельно с конкурсом в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних прошел круглый стол на тему «Расширение сферы применения государственного языка». Участие в обсуждении приняли представители прокуратуры, органов опеки и попечительства, а также сотрудники отдела образования Петропавловска.