Правоохранители продавали криминалитету списанное оружие – КНБ

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В Казахстане завершился суд над действующими и бывшими сотрудниками правоохранительных органов, а также их пособниками, занимавшимися вторичным оборотом оружия и боеприпасов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Как уточнили в КНБ, преступная схема заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом.

Канал вторичного оборота оружия пресек Комитет национальной безопасности совместно с Департаментом собственной безопасности Министерства внутренних дел в ходе двух этапов в городе Алматы, Алматинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях, рассказали в ведомстве.

«В процессе задержаний и обысков изъято 347 единиц оружия, 13 гранат и 7 387 боеприпасов.

Ликвидирован подпольный цех по модификации оружия, организованный бывшим сотрудником полиции.

В процессе дальнейшей оперативной разработки КНБ выявлена вся клиентская сеть сбытчиков оружия, состоявшая из представителей криминалитета, деструктивных религиозных течений и бывших правоохранителей», – поделились подробностями в комитете.

Решением Алмалинского районного суда Алматы виновные лица осуждены к различным срокам наказания от 2 до 5 лет лишения свободы.

«За халатное отношение к своим служебным обязанностям и ослабление контроля за личным составом ряд руководителей правоохранительных органов уволен со службы по отрицательным мотивам», – подчеркнули в КНБ.

Эти меры оказали положительный профилактический эффект на криминогенную обстановку и соблюдение законности в сфере контроля за оборотом оружия, заключили в комитете.

 

 

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