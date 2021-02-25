Правовой помощью по уголовным делам с Монголией будет заниматься Генпрокуратура РК

Политика
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Лаура Тусупбекова
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Генеральная прокуратура РК будет заниматься правовой помощью по уголовным делам с Монголией. Соответствующие поправки в Договор между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 года ратифицировал Сенат на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил министр юстиции Марат Бекетаев, Протоколом предусматривается исключение статьи 27 Договора, устанавливающей компетенцию Министерства внутренних дел Республики Казахстан в оказании правовой помощи по уголовным делам в связи с тем, что эти вопросы впредь относятся к компетенции Генеральной прокуратуры.

"Протокол направлен на дальнейшее развитие правового сотрудничества Казахстана с Монголией. Протокол предусматривает уточнение функций государственных органов Республики Казахстан, что упрощает физическим и юридическим лицам обоих государств обращаться за защитой своих личных и имущественных прав в суды и другие компетентные органы напрямую", - отметил министр.

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