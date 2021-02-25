Правовой помощью по уголовным делам с Монголией будет заниматься Генпрокуратура РК

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Генеральная прокуратура РК будет заниматься правовой помощью по уголовным делам с Монголией. Соответствующие поправки в Договор между Республикой Казахстан и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 года ратифицировал Сенат на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отметил министр юстиции Марат Бекетаев, Протоколом предусматривается исключение статьи 27 Договора, устанавливающей компетенцию Министерства внутренних дел Республики Казахстан в оказании правовой помощи по уголовным делам в связи с тем, что эти вопросы впредь относятся к компетенции Генеральной прокуратуры.
"Протокол направлен на дальнейшее развитие правового сотрудничества Казахстана с Монголией. Протокол предусматривает уточнение функций государственных органов Республики Казахстан, что упрощает физическим и юридическим лицам обоих государств обращаться за защитой своих личных и имущественных прав в суды и другие компетентные органы напрямую", - отметил министр.