Правящей партии в Казахстане предстоит пройти настоящий стресс-тест без Токаева

Как и ожидалось, Глава государства вышел из партии «AMANAT» и тем самым уравнял шансы всех действующих и потенциальных субъектов партийно-политического поля.

Этот шаг в рамках общего процесса политической модернизации закладывает условия для развития реальной многопартийности, плюрализма и открытой политической конкуренции. Правящей партии теперь предстоит пройти нас­тоящий стресс-тест, поскольку всегда ключевым фактором электорального успеха для нее была фигура лидера и «административный ресурс» акимов.

Любые предстоящие выборы покажут, смогла ли правящая партия осуществить трансформацию. Понятно, что «AMANAT» будет одним из проводников президентских инициатив, но бороться за голоса избирателей в условиях ликвидации прежней монополии будет гораздо сложнее. Придется реально активизироваться и становиться мостом между властью и обществом.

Направление в Конституционный совет поправок, иницииро­ванных Главой государства в Основной закон страны, – еще один шаг на пути к фактической реализации Послания народу Казахстана, озвученного 16 марта. Это начало законодательного оформления и закреп­ления новых правил игры, о которых говорил Президент, начиная масштабные политические реформы.

В первую очередь я бы отметил тот факт, что Касым-Жомарт Токаев таким образом создает баланс между институтами власти, который заключается в усилении роли Мажилиса. Теперь нижняя палата Парламента будет заниматься принятием законов, а у Сената останется лишь функция согласования.

Тут важно понимать, что когда мы говорим о переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления с сильным Парламентом, то предполагается именно движение от автократических механизмов к демократическим. Важно открыто говорить, что именно чрезмерная концентрация полномочий у Первого Президента привела страну к политическому и экономическому застою, к снижению эффективности работы госаппарата и всей системы.

Сейчас Касым-Жомарт Токаев старается перераспределить эти полномочия, чтобы сбалансировать систему государственного управления. В этом и заключается смысл новой политической модели, которую мы называем Вторая республика.

В частности, речь идет о соз­дании реальных условий для развития многопартийности и политического плюрализма, модернизации избирательной системы, усилении роли представительной и исполнительной власти, совершенствовании судебной и правоохранительной систем с акцентом на защиту фундаментальных прав граждан.

Возьмем, к примеру, транс­формацию Конституционного совета в Конституционный суд. Раньше КС выполнял больше экспертную функцию. По запросам Президента и Парламента, Премьер-министра этот орган давал толкование на соответствие нормам Конституции принимаемых законов, международных договоров и так далее. Теперь же он получит дополнительные полномочия, которые выше Верховного суда.

Конституционный суд вправе проверять принятые законы и государственные акты, судебные решения на соответствие Основному закону страны, в том числе в области соблюдения прав и свобод граждан. Это самое главное.

Получается, в Конституционный суд могут обращаться за разъяснениями и генеральный прокурор, и уполномоченный по правам человека, который выполняет большую работу с заявлениями от граждан, не нашедших справедливости в судах всех уровней.

Теперь такие обращения могут быть направлены в Конституционный суд. И это очень важно, ведь у нас остается много пробелов в законах и неправомерно принимаемых судебных решений либо противоречащих конституционным основам прав и свобод граждан.

Реформы определяют и новые конкурентные условия для занятия государственных должностей. Президент теперь не просто будет назначать акимов областей и городов республиканского значения, а представлять как минимум две кандидатуры, за которые будут голосовать депутаты маслихатов всех уровней в области. Это фактически полноценная система косвенных выборов.

Возникают реальные условия для развития нормального политического процесса, когда акиму придется налаживать отношения с местной политической элитой в лице депутатов, доказывать свою компетентность и профессиональную состоятельность. Это одно, а другое – с точки зрения кадровой политики у Президента сформируется команда «дублеров». И эти конкуренты будут дышать в спину назначенным кандидатам, потому что всегда есть возможность заменить человека на этой позиции в случае, если он не оправдал возложенных на него ожиданий.

Принципиальным можно наз­вать окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов. Это будет иметь большое политическое значение, исключит любые разночте­ния в будущем. Теперь самое главное, чтобы смысл данной редакции уложился в сознании как у управленческой элиты, так и у граждан.

У нас очень много добывающих компаний, и казахстанцы должны четко понимать, что эти промышленные гиганты ведут свое производство и используют недра нашей земли. Это собственность народа Казахстана и жителей конкретного региона. А значит, данным компаниям нужно вносить соразмерный вклад в социально-экономическое развитие соответствующих территорий. Это повлечет за собой повышение социальной ответственности производственников, ведь в последние 10 лет они эту ответственность значительно снизили, а порой и вовсе игнорировали.

В то же время в новой редакции этой статьи есть, на мой взгляд, некоторое двусмысленное и противоречащее значение. Я считаю, что мы должны четко понимать и утвердить: государство – это и есть народ. Нынешняя же формулировка в некотором смысле противопоставляет такие понятия, как «народ» и «государство», и данный факт нужно учесть в дальнейшем и скорректировать.