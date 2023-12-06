Праздник музыки

В течение двух дней участники из Астаны, Алматы, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областей и региона Жетысу представляли на суд зрителей и жюри не просто выступление, а настоящий получасовой концерт. Собравшиеся смогли насладиться качественным исполнением традиционных мотивов на разнообразных народных инструментах. На сцене звучали лучшие произведения, дошедшие из глубины веков, а также современные интерпретации казахского музыкального наследия, обязательным условием конкурса было исполнение одного кюя и песни о крае Жетысу.

Организатором фестиваля выступило управление культуры, архивов и документации при поддержке акимата области. Подчеркивается, что его планируется проводить ежегодно.

– Наша цель – популяризация и развитие традиционного музыкального фольклорного искусства, обмен творческим опытом и мастерством, – говорит руководитель областного управления культуры, архивов и документации Куаныш Сулейменов. – «Жетiсу сазы» – это праздник, призванный объединять этнографические ансамб­ли. За последние сорок лет по стране было создано порядка ста подобных коллективов. Одиннадцать из них трудятся в области Жетысу, сохраняя для потомков культурное наследие своего народа.

Гран-при фестиваля завоевал этноансамбль «Қорқыт» Астанинской государственной академической филармонии. Первое место у фольклорно-этнографического ансамбля «Жетicу сазы», второе разделили «Құлансаз» из Алматинской области и талдыкорганский «Жетiсу шеберлерi», а третьими стали ансамбли «Ақмешіт» из Кызылординской области и «Жерұйық» из Алматы.