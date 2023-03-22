Праздник на нашей улице

В Областной универсальной научной библиотеке им. Шокана Уалиханова проведен этновечер «Наурыз – думан, Наурыз – ән». Гостями библиотеки стали постоянные читатели, ветераны труда, отдавшие многие годы сфере просвещения, а также студенты. Им рассказали об истории Наурыза, его возрождении в Казахстане.

– Праздник обновления отмечался нашими предками с древних времен. В Казахстане его празднуют с 1988 года, соблюдая все обычаи и традиции. Их важно сохранить для потомков, и это одна из задач организованного для молодежи этновечера, – сказали библиотекарь Гульсим Тубаева и Мейрамкуль Алишева, проработавшая в областной биб­лиотеке 41 год.

В ходе мероприятия участники увидели сценические представления, в числе которых – беташар, обряд знакомства невесты с родней мужа. Для всех гостей накрыли праздничный дастархан и подали традиционный нау­рыз көже.