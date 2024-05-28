Финансировать по-новому праздники и концерты планирует Минкультуры

Принятые чуть более года назад правила, по мнению госоргана, имеют ограничения процентных соотношений по статьям расходов, из-за чего выполнение госзадания на должном уровне становится невозможным

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий проект приказа министра культуры об утверждении правил финансирования из бюджета социально значимых мероприятий в области культуры как внутри страны, так и за ее пределами, размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 10 июня, передает корреспондент Kazpravda.kz

В обосновании проекта отмечается, что соблюдение установленных процентных ограничений по статьям расходов приводит к некачественному выполнению госзадания, а также к необоснованным расходам. Процентные соотношения, предусмотренные в правилах, не соответствуют рыночной стоимости многих услуг, считают в министерстве.

Ограничения влияют на техобеспечение, оборудование, проезд и другие оргмоменты, уровень профессионализма, мастерства, артистов, и, как итог – качество мероприятия.

В этой связи проект исключает из действующих правил проведение мероприятий с участием охраняемых лиц, а также концерты, проводимые при официальных и неофициальных встречах главы государства и премьер-министра РК с иностранными делегациями.