Финансировать по-новому праздники и концерты планирует Минкультуры

Культура
91
Гульмира Кунапия
корреспондент

Принятые чуть более года назад правила, по мнению госоргана, имеют ограничения процентных соотношений по статьям расходов, из-за чего выполнение госзадания на должном уровне становится невозможным

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий проект приказа министра культуры об утверждении правил финансирования из бюджета социально значимых мероприятий в области культуры как внутри страны, так и за ее пределами, размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 10 июня, передает корреспондент Kazpravda.kz

В обосновании проекта отмечается, что соблюдение установленных процентных ограничений по статьям расходов приводит к некачественному выполнению госзадания, а также к необоснованным расходам. Процентные соотношения, предусмотренные в правилах, не соответствуют рыночной стоимости многих услуг, считают в министерстве.  

Ограничения влияют на техобеспечение, оборудование, проезд и другие оргмоменты, уровень профессионализма, мастерства, артистов, и, как итог – качество мероприятия.   

В этой связи проект исключает из действующих правил проведение мероприятий с участием охраняемых лиц, а также концерты, проводимые при официальных и неофициальных встречах главы государства и премьер-министра РК с иностранными делегациями.

#Минкультуры #праздник #концерт #финансирование #правила

Популярное

Все
Пенсионер взорвал свой дом газбаллонами в Петропавловске
Ушел из жизни патриарх отечественной медицины
Если есть спрос на спецовки – значит страна работает!
Менталитет и характер нации – то, что веками созревает в крепком сплетении этнической культуры, духовных ценностей и человеческих добродетелей
Древние рукописи и манускрипты представили в Астане
Для решения энергетических проблем республике срочно нужна АЭС
Поставлена задача спасти апорт как сорт
Два новых рекорда установил Роналду
Казахстан и Туркменистан нацелены увеличить товарооборот до 1 млрд долларов
Прививать культуру чтения, чтобы перестать верить на слово «интернет-экспертам»
Вывозим сырье, порождаем фейковое производство
ЕС пересмотрит свои отношения с Израилем из-за удара по Рафаху
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
Кандасом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан
Жителей Вашингтона предупредили об угрозе торнадо
Показали достойный результат на состязаниях в России
Казах, который водрузил знамя над Рейхстагом
Бедой для природы оборачивается бескультурье
В Туркестане состоялась премьера спектакля «Қаламқас»
Чиновников из МЧС судят по подозрению в получении взяток
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Казахстан обыграл Польшу и сохранил место в элите хоккейного ЧМ
В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Что связывает Пушкина с областью Абай?
«Тайник-KZ» стал брендом
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Казахстан – не проходной двор
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
Посвящается поэту и гражданину
У Казахстана уникальный культурный код
Фундамент языка закладывается с колыбели
Не только ужесточение, но и упрощение. На законодательном уровне совершенствуют отношения в области миграции
Как сохранить любовь после многих лет совместной жизни?
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Астана и Париж «сверили часы»
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Менталитет и характер нации – то, что веками созревает в кр…
Древние рукописи и манускрипты представили в Астане
Каждый их танец – спектакль
Почему Алия Молдагулова стала казахской Жанной д’Арк

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]