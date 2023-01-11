Предприниматели массово намерены судиться с налоговыми органами, доказывая неправомерность административного наказания и начисления штрафов
Общество
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Любовь Доброта, Шымкент
Порядка 250 предпринимателей привлекли к ответственности за уклонение от уплаты налогов. Они наказаны в административном порядке – им выставлены штрафы за нарушение норм закона. Бизнесменам вменили в вину то, что платежи по различным сделкам они якобы специально делили на части, чтобы обойтись без счета-фактуры и безналичной оплаты.