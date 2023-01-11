Предприниматели массово намерены судиться с налоговыми органами, доказывая неправомерность административного наказания и начисления штрафов

– Согласно закону все обороты на сумму, превышающую 1 000 МРП, должны в обязательном порядке проводиться по безналичному расчету с взиманием налогов, – поясняет руководитель управления администрирования косвенных налогов ДГД по г. Шымкенту Данияр Туреханов. – Если же сделка не превышает 1 000 МРП, что составляет чуть больше трех миллионов тенге, предприниматели могут расплачиваться друг с другом наличкой. Естественно, при такой форме оплаты контролировать сделки намного сложнее.

Налоговые органы выстроили логическую цепочку, заподозрив предпринимателей в осознанном и умышленном дроблении сделок, в основе чего лежит попытка уйти от налогов и обязательных платежей. В ответ районные управления государственных доходов начали массово оформ­лять постановления об админист­ративном правонарушении по статье 266 КоАП РК.

По информации департамента государственных доходов г. Шымкента, налоговики вынесли административные постановления в адрес 242 предпринимателей, 12 материалов переданы в суд, 15 – на стадии обжалования в ДГД. Сорок два предпринимателя не стали трепать себе нер­вы, доказывая невиновность, и оплатили солидные штрафы.

Пока часть предпринимателей размышляет, как быть в данной ситуации, не желая ходить по судам, но и не соглашаясь с тем, что их сделали без вины виноватыми, 70 субъектов бизнеса обратились с жалобой на налоговые органы в палату предпринимателей. Все они полагают, что привлечение к административной ответственности и наложение штрафа в размере 5% от суммы сделок является не чем иным, как нарушением их прав. И намерены доказать, что «искусственным дроблением» сделок они не занимались.

– Предприниматели заключили договоры на сделки по купле товаров в разное время, по мере необходимости, – высказывает свою точку зрения председатель Совета по защите прав предпринимателей Мелес Сейтжанов. – На каждую сделку между заказчиком и поставщиком подписан отдельный договор, сумма каждого из них не превышала 1 000 МРП. При этом, несмотря на однотипность товаров, они предназначались разным конечным покупателям, реализовались по разным ценам в зависимости от цены приобретения и в разные временные периоды. В чем тут проблема? Откуда такое недоверие? На каком основании суммы складываются воедино и в итоге подпадают под штрафные санкции?

Юристы и члены Совета по защите прав предпринимателей изучили ситуацию и вынесли обсуждение вопроса на очередное заседание.

– Проблема заключается в том, что налоговые органы объединяют сделки по закупу схожих товаров и услуг предпринимателей с суммой, не превышающей 1 000 МРП, в одну, – комменти­рует ситуацию управляющий директор – директор департамента налогообложения НПП «Атамекен» Женыс Жанбулатова. – Тем самым, полагаю, неправомерно применяется статья 266 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях и бизнес привлекается к административной ответственности. Есть случаи объединения в одну сделку 178 самостоятельных договоров с 16 разными поставщиками, разнотипными товарами и различными сроками исполнения договорных обязательств на общую сумму порядка 406 миллионов тенге. На эту сумму наложен штраф более двадцати миллионов. С каж­дым днем масштаб проб­лемы разрастается, а вместе с тем и нарастает напряженность среди бизнеса.

Женыс Жанбулатова акцентирует внимание на том, что статья 266 Кодекса РК об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность только за случаи, когда субъектом допущено нарушение условий расчета, а именно за расчет в безналичном порядке по договору, сумма сделки по которому выше 1 000 МРП. Следовательно, границы состава административного правонарушения должны заключаться только в указанном законодательством требовании. Вменяемые налоговыми органами нарушения не образуют составов административных правонарушений, и расширенное толкование недопустимо.

– Несмотря на указанные положения, территориальные органы государственных доходов выходят за рамки требований указанных норм законодательства, – нас­таивает Женыс Жанбулатова. – Они расширенно толкуют их положения, применяя надуманные и необоснованные выводы о дроблении сделок, по которым также отсутствуют ограничения в гражданском законодательстве. В результате нарушается основополагающий принцип о свободе договоров, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, закреп­ленный статьей 2 Гражданского кодекса, а также статьей 18 Предпринимательского кодекса о недопустимости незаконного вмешательства государства в дела субъектов предпринимательства.

Предприниматели возмущены и тем, что они якобы не получали от налоговиков никаких уведомлений или извещений о допущенных нарушениях. Как правило, их рассылают по результатам проведения камерального контроля, как то и предписывает Налоговый кодекс. Бизнесмены утверж­дают, что в отношении малых и средних предприятий, ИП сразу же применяли административную процедуру с последующим вынесением постановления о наложении административного взыскания. И указывают на то, что их лишили законного права обжаловать административный акт налогового органа.

– Считаю, что необходимо провести служебные расследования по каждому случаю привлечения предпринимателей к админист­ративной ответственности, – такова позиция по данному вопросу бизнес-омбудсмена Рустама Журсунова. – Статья 266 КоАП предус­матривает административную ответственность только за случаи, когда субъектом допущено нарушение условий расчета, а именно за расчет в безналичном порядке, превышающем сумму 1 000 МРП. Следовательно, границы состава административного правонарушения должны заключаться только в указанном законодательством требовании. Вменяемые налоговыми органами нарушения не образуют составов административных правонарушений, а значит, начатые административные дела подлежат прекращению, а законченные – отмене.

Но, похоже, в ДГД г. Шымкента прислушиваться к этому мнению не намерены. Данияр Туреханов, комментируя сложившуюся ситуацию, порекомендовал предпринимателям обращаться в суд. Также сообщил, что проверку по заявлению предпринимателей уже ведет Шымкентская городская прокуратура, о ситуации проинформирована вышестоящая инстанция. Центральный аппарат НПП также проводит анализ законности действий налоговых органов.

В палате предпринимателей опасаются, что действия налоговиков могут спровоцировать отток бизнеса в другие регионы: людям проще переехать и перенести бизнес, чем тратить время и деньги на суды, доказывая очевидное.

– Да, я понимаю, что в усло­виях кризиса деловая активность малого и среднего бизнеса снизилась, у предприятий уменьшились финансовые и товарные обороты, – заключает Мелес Сейтжанов. – Все это привело к снижению налоговых поступ­лений в бюджет. Понятно, что фискальные органы озабочены полнотой и увеличением налоговых сборов. Но это не значит, что можно безосновательно привлекать к ответственности добросовестных предпринимателей. Штрафы подталкивают их к разорению, банкротству или смене места работы. Ни то, ни другое пользы нашей экономике точно не принесет.