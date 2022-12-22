Предприятие стоимостью $1,3 млрд совместно откроют Казахстан и Узбекистан в Навоийской области

Фото пресс-службы президента РК

С привлечением инвестиций Казахстана в Навоийской области Узбекистана будет открыто совместное предприятие по производству минеральных удобрений. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.

В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан был запущен ряд совместных проектов, в числе которых предприятие по производству фосфорных и комплексных минеральных удобрений в Навоийской области.

Проект стоимостью 1,3 миллиарда долларов будет реализован с участием ТОО «Казфосфат», АО «Узкимёсаноат».

На первом этапе проекта в 2022-2024 гг. на базе АО «Навоиазот» планируется запуск производства калиевой селитры (100 000 тонн) и сульфата калия (100 000 тонн).

Реализация проекта позволит создать 150 рабочих мест, отметили в Акорде.

Второй и третий этапы производства будут продолжены в Алмалыке и Фергане, добавили в пресс-службе.