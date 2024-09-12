Председатель Мажилиса поздравил казахстанцев с победой в финале игры в кокпар

ВИК - 2024
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Делегация Мажилиса Парламента во главе с председателем Палаты Ерланом Кошановым посетила финал национальной игры кокпар на Всемирных играх кочевников. Казахстанская команда в упорной борьбе одержала волевую победу над сборной Кыргызстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса

Фото: пресс-служба Мажилиса

Встреча двух сильнейших команд прошла ярко и зрелищно. Основную игру Казахстан и Кыргызстан сыграли в ничью со счётом 4:4. И лишь в дополнительное время сборная Казахстана вырвалась вперед.

По итогам игры Ерлан Кошанов поздравил чемпионов и всех казахстанцев с красивой победой в игре кокпар. Он отметил, что в финале встретились достойные соперники, сильнейшие игроки двух братских кочевых народов.

Спикер Мажилиса также подчеркнул, что в эти дни Всемирные игры кочевников, проводимые в нашей стране по инициативе главы государства, стали настоящим спортивным праздником, подарившим зрителям море позитивных эмоций. Игры позволили увидеть всю красоту и уникальность национальных кочевых видов спорта, прочувствовать всю мощь исторического наследия номадов, объединяющую множество братских народов по всему миру. Это также прекрасная возможность для десятков тысяч зарубежных гостей лучше познакомиться с национальной культурой и обычаями казахов.   

Вместе с делегацией Мажилиса поддержать сборную по кокпару в финальной встрече пришли помощник президента Руслан Желдибай и аким Астаны Женис Касымбек.

Перед началом соревнования председатель Мажилиса пообщался с казахстанскими спортсменами, принимающими участие в Играх по 21 виду спорта. Ерлан Кошанов пожелал всем удачи и убедительных побед.

V Всемирные игры кочевников проходят в Астане с 8 по 13 сентября. В соревнованиях по национальным видам спорта принимают участие команды из 89 стран мира.

#мажилис #ВИК

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