Председатель Мажилиса поздравил соотечественниц с 8 марта

Мажилис
Пресс-служба Мажилиса опубликовала поздравление Ерлана Кошанова с Международным женским днем 

Фото: пресс-служба Мажилиса

Дорогие наши женщины!
 
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем – 8 марта!

Этот праздник, приходящий вместе с первым весенним теплом, всегда занимает особое место в наших сердцах. Он дарит радость, согревает души и наполняет жизнь светом.

Во все времена, у всех народов было трепетное отношение к женщине, матери, как к источнику жизни, любви и добра. Тепло материнских рук, ее ласковый голос, заботливое воспитание – то, с чего начинается путь каждого человека.

В нашей богатой истории немало женщин, которые стали опорой для всего народа благодаря уму, мудрости и силе духа. И сегодня мы видим, как наши прекрасные современницы достойно продолжают эту традицию, достигая самых высоких результатов в самых разных сферах.

Уверен, что и в дальнейшем вы будете вносить большой вклад в развитие страны и процветание общества.

Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда уделяет особое внимание поддержке казахстанских женщин. Неслучайно в проекте новой Конституции закладываются важные новеллы о повышении роли брака, семьи, сохранении социального статуса государства, защите материнства и детства. Все они получили высокую поддержку народа и свидетельствуют о том, что гендерная политика будет и дальше одним из приоритетов нашей страны.

Желаю каждой из вас крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям!

Пусть ваши дома будут наполнены радостью, а жизнь – цветами и светлыми моментами!
 

Закон Республики Казахстан

