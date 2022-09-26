Фото: ДП Жамбылской области
Происшествия , Видеогалерея
Предсмертную записку оставил сбросившийся с высоты подросток в Таразе

В городе Таразе с 12-го этажа здания спрыгнул 14-летний подросток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жамбылской области.

24 сентября в 15:54 часов в дежурную часть УП Тараза поступила информация о том, что по проспекту Абая с 12-го этажа упал несовершеннолетний 2008 года рождения.

От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

Как сообщила пресс-секретарь ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова, «по данному факту начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Доведение до самоубийства». Назначен ряд соответствующих экспертиз. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Причины суицида устанавливаются. Текст предсмертной записки будет изучен соответствующими специалистами».

Согласно требованиям статьи 201 УПК РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

 

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