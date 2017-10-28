Представители Facebook и Twitter выступят на двух слушаниях по России в Конгрессе США

Представители социальной сети Facebook, сети микроблогов Twitter и компании Google выступят на двух слушаниях по России, проведение которых запланировано на следующей неделе в Конгрессе США, передает Tass.ru.
Как сообщили сотрудники аппарата подкомитета по борьбе с преступностью и терроризмом, входящего в состав юридического комитета Сената, 31 октября пройдут слушания, посвященные "распространению в интернете экстремистских материалов и российской дезинформации". Они уточнили, что цель мероприятия – "определить способы борьбы" с так называемой российской пропагандой.
На слушания приглашены юрисконсульт Facebook Колин Стретч, исполняющий обязанности юрисконсульта Twitter Шон Эджетт и директор по вопросам информационной безопасности Google Ричард Сальгадо. Стретч и Эджетт на следующий день, 1 ноября, выступят на аналогичных слушаниях в спецкомитете Палаты представителей США по разведке, который проводит расследование в отношении так называемого российского вмешательства в выборы президента страны 2016 года. Google будет представлять старший вице-президент и юрисконсульт Кент Уолкер.
6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в компании Facebook, выступил с утверждением о том, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила 100 тыс. долларов на распространение в одноименной соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в Facebook и не знает, кто стоит за такими заказами.
Как сообщили сотрудники аппарата подкомитета по борьбе с преступностью и терроризмом, входящего в состав юридического комитета Сената, 31 октября пройдут слушания, посвященные "распространению в интернете экстремистских материалов и российской дезинформации". Они уточнили, что цель мероприятия – "определить способы борьбы" с так называемой российской пропагандой.
На слушания приглашены юрисконсульт Facebook Колин Стретч, исполняющий обязанности юрисконсульта Twitter Шон Эджетт и директор по вопросам информационной безопасности Google Ричард Сальгадо. Стретч и Эджетт на следующий день, 1 ноября, выступят на аналогичных слушаниях в спецкомитете Палаты представителей США по разведке, который проводит расследование в отношении так называемого российского вмешательства в выборы президента страны 2016 года. Google будет представлять старший вице-президент и юрисконсульт Кент Уолкер.
6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в компании Facebook, выступил с утверждением о том, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила 100 тыс. долларов на распространение в одноименной соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в связи с этим, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в Facebook и не знает, кто стоит за такими заказами.