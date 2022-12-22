Представлен шорт-лист претендентов на "Оскар" в десяти категориях

Номинанты на одну из самых престижных наград в кинематографе будут объявлены 24 января.

Фото: culturepartnership.eu

Американская академия киноискусств представила шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар» в 10-ти категориях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

Информация размещена на сайте академии.

В список возможных номинантов на премию в категории «Лучший полнометражный документальный фильм» вошла американская лента «Навальный» (Navalny, 2022). Режиссером кинокартины выступил Дэниел Роэр.

Из 144 соответствующих критериям отбора документальных фильмов в шорт-лист вошли 15 картин. Среди других работ: «Все, что дышит» (All That Breathes, 2022) Шаунака Сена, «Вся красота и кровопролитие» (All the Beauty and the Bloodshed, 2022) Лоры Пойтрас, «Потомок» (Descendant, 2022) Маргарет Браун, «Движение Джейн» (The Janes, 2022) Тии Лессин и Эммы Пилдс, «Вулкан любви» (Fire of Love, 2022) Сары Досы, «Дэвид Боуи: Moonage Daydream» (Moonage Daydream, 2022) Бретта Моргена и другие ленты.

В шорт-лист претендентов в категории «Лучший иностранный фильм» вошли 15 фильмов, включая: «Аргентину» (Argentina, 1985, 2002, Аргентина) Сантьяго Митре, «Близко» (Close, 2022. Бельгия) Лукаса Донта, «Корсаж» (Corsage, 2022, Австралия) Мари Кройцер, «Сент-Омер», (Saint Omer, 2022, Франция) Элис Диоп и другие.

Также представлены претенденты в категориях «Лучший короткометражный мультфильм», «Лучший художественный короткометражный фильм», «Лучший звук», «Лучший короткометражный документальный фильм», «Лучший грим и прически», «Лучшая песня», «Лучшая музыка» и «Лучшие визуальные эффекты».

95-я церемония «Оскара» пройдет 12 марта 2023 года. Вручение статуэток традиционно пройдет в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Номинанты на одну из самых престижных наград в кинематографе будут объявлены 24 января.