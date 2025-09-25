В Астану приедут исполняющий обязанности Президента Мьянмы и Президент Италии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

26 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет заседание Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан.

27 сентября в Астану с визитом прибывает исполняющий обязанности Президента Мьянмы, Председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн. В Акорде запланировано проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены вопросы сотрудничества между странами.

29-30 сентября по приглашению Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетит Президент Италии Серджо Маттарелла. В ходе визита состоятся переговоры глав государств. Президенты рассмотрят перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.