Преемственность духа Абая

В этот сложный 2020 год в Казахстане мы отмечаем 175-летие со дня рождения великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы. Его духовная судьба оказалась такой же трудной, как и наши нынешние непростые времена… И в это сложное время нашему народу нужна опора, духовная величина, которая позволит нам отделить «зерна от плевел» и устремиться к новым свершениям. Не случайно к глубоким и высоко нравственным идеям Великого Абая обратились наши Лидеры, - Первый Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев в его статье «Духовное завещание Абая», вышедшей 7 октября текущего года, и действующий Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем выступлении «Абай и Казахстан в XXI веке», которая была опубликована прежде. Этот факт обращения наших главных политиков глубоко символичен и в данном материале хотелось бы ответить на вопрос почему мы снова и снова обращаемся к Абаю, какова должна быть духовная преемственность нашей сегодняшней жизни и ценностей с назиданиями нашего Великого мыслителя?

В своем обращении Президент Токаев К.К. определяет, что «празднование 175-летия Абая должно помочь нам найти пути решения больших задач, стоящих перед нацией. Хотелось бы, чтобы в канун этого юбилея каждый казахстанец серьезно задумался о своем народе и своей стране. Что нам завещал Абай? Чего от нас требовал Абай? Что от нас ожидал Абай? Какие благие дела нравились Абаю? Смогли ли мы научиться этим благим делам? Какие пороки вызывали огорчение Абая? Извлекли ли мы уроки из его тревог?».

Эти слова мне чем-то напоминают знаменитую инаугурационную речь Кеннеди при вступлении в должность президента 20 января 1961 года. Тогда он говорил: «…Мои дорогие соотечественники, не спрашивайте, что ваша страна сделает для вас, – спрашивайте, что можете вы сделать для своей страны. Мои дорогие сограждане мира, не спрашивайте, что Америка может сделать для вас, – спрашивайте, что можем мы вместе сделать для свободы человека».

Некоторые исследователи полагают, что источником вдохновения для американского президента послужили слова, написанные еще в 1925 году знаменитым ливанским писателем Халиль Джебраном, в открытом письме членам ливанского парламента; в английских переводах оно именуется «Новые рубежи». Согласно английскому переводу, опубликованному в 1957 году, его слова звучат так: «Кто ты – политикан, который говорит себе: «Я буду использовать свою страну для своей собственной выгоды»? Если да, то ты не более чем паразит, живущий на чужом теле. Или же ты преданный патриот, который шепчет своему внутреннему «Я»: «Я буду с радостью служить своей стране как верный слуга»?

Как верно подмечает Первый Президент Казахстана в своей статье «Духовное завещание Абая»: «Великие личности чаще приходят в этот мир в переломные эпохи, когда старое разрушается, а новое взрастает, и общество переходит из одного качества в другое». В данном случае, и наши Лидеры, и американский президент, и ливанский писатель созвучны в своем желании определить свою миссию, поставить высокую планку ответственности своей политики.

Для нашего народа таким мерилом нравственности и духовности является Абай.

Абай - это морально-этический код казахской нации. Он открыл новую духовную парадигму интеллектуальной истории казахов в эпоху перехода от кочевничества к оседлому, современному государству. Фактически, на его плечах стоит целая плеяда выдающихся казахских просветителей-энциклопедистов, общественных и политических деятелей, подобно мыслителям эпохи Французского Просвещения, совершивших своеобразную духовную революцию и первую модернизацию общественного сознания казахов на рубеже 19 - 20 веков. Это такие деятели, как Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов, Миржакып Дулатов, Мухамеджан Тынышпаев, Мустафа Шокай и многие другие, которые почитали Абая как своего учителя.

Ахмет Байтурсынов называл Абая «қазақтың Бас ақыны». Это звание в казахской традиционной культуре означало право говорить от имени народа и говорить с ним на «Ты», выявляя изъяны и наставляя на Путь истины. Слово такого поэта-мудреца для всех, в том числе и для правителей, признавалось сакральным и принималось к безусловному вниманию. Он определял духовные границы и нравственные параметры должного поведения.

Абай для своих современников был своего рода мерилом человеческого достоинства и совестливости. Как отмечает в своей статье, посвященной Абаю, президент Токаев: «Абай - это культурный капитал нашего народа». В нем сосредоточен огромный потенциал духовной силы народа, широта его души, глубина его мысли, высокий стандарт человечности. Совершенно справедливо наш Лидер Нации в своем философском эссе определяет фигуру Абая Кунанбаева – как явления «знакового по своему смыслу периода смены вех и «золотой мост», соединяющий прошлое с будущим». На его долю выпало соединить «эру воинской удали» и «поворота к современным знаниям» всей кочевой степи. Одновременно с этим его «наследие стало нравственным ориентиром народа на пути в будущее». Возможно он для современников не совсем своевременен, поскольку бытие настоящего мудреца трагично и одиноко, а его провидения далеко опережают свое время… Философская критика казахским мыслителем нравов его современников довольно жестка, но правдива, как только может быть истинна справедливость, сопряженная с надеждой на исправление. Абая, по мнению действующего президента Казахстана, «смело можно назвать трибуном прогресса для своего времени». Но эта хлесткая критика Абая обращена также и к нашему поколению, для которого его нравственная планка все еще остается недостижимой. Однако же, без нее нет движения вперед. Осознание и признание критики великого казахского мыслителя для нашего народа, как лекарство для исцеления от множества пороков, порожденных нашим временем.

У разных народов есть собственные духовные ориентиры. Как отмечает в своей статье Елбасы: «Сколь неоспоримым авторитетом является для россиян – Александр Пушкин, для англичан Уильям Шекспир, для немцев – Иоганн Гете, для американцев – Уолт Уитмен, столь же великим носителем духовности является для казахстанцев Абай».

Примечательно, что оба наших Лидера какими-то едва уловимыми нитями чувствуют духовные вибрации народа… И это чрезвычайно важно в ситуации повсеместного разрыва с традицией в условиях глобализации. Разрыв, который по словам Нобелевского лауреата Конрада Лоренца «является одним из грехов современного Человечества».

Думаю, что вопрос преемственности традиций - это не только технологический процесс, это формирование определенного типа культуры человеческого созвучия. Мне кажется, что мы сегодня наблюдаем не только преемственность политической власти, которую передал Первый Глава суверенного Казахстана Президенту Токаеву К.К., но также духовную преемственность, которую завещал казахам Великий Абай.

Статьи наших лидеров с глубокими философскими размышлениями об Абае и судьбах нашего народа весьма примечательны и я бы сказал, являются новым поворотным пунктом в осознании всеми нами своей человеческой и гражданской миссии в это сложное время. Если мы говорим о том, что первая модернизация самосознания казахов произошла на рубеже 19-20 веков, когда была сделана попытка создания современного казахского государства на основе Алашской Автономии, опираясь на заветы Абая как «Учителя народа», то следующая попытка, не только созидания новой независимой государственности, но и успешная модернизация национального самосознания,была реализована, безусловно, Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Он взял несомненно тяжелую ношу сотворения новых смыслов и целей для жаждущего свободы, согласно своему генетическому коду, казахскому народу.

Огромна заслуга Нурсултана Абишевича как Лидера Нации, ответственного за происходящее, ведущего общенациональный процесс по «тонкому льду» весьма неоднозначных политических реалий современности в которой бытует сегодня Казахстан. Можно критиковать и не принимать те или иные решения, но нельзя не считаться с фактом, о котором он пишет в статье: «мне выпала трудная миссия строительства нового независимого государства, в те переменчивые и непредсказуемые времена с его «соқтықпалы, соқпақсыз» – «лихой годиной, тяжелым бездорожьем», где я вновь обращался к заповедям мудрого Абая и сквозь призму их нового прочтения формировал в сознании образ будущего моей страны. Из таких погружений в мир Абая я вынес наблюдение: одно дело – прикосновение к величию гения, и совсем другое, это многосложный и кропотливый процесс – прийти к взаимопониманию и единомыслию с ним и признать в нем верного спутника своей жизни».

Это чрезвычайно важный тезис умудренного жизнью человека, который через свою душу и сердце пронес идею сохранения преемственности и опоры на выдающиеся образцы духовности, восхождение к Абаю через свою собственную судьбу и судьбу своего народа.

Необходимо признать и принять, что Лидер Нации плоть от плоти нашего народа. И радость его победы, и горечь его разочарований, - это наша общая победа, и общенародное поражение теми или иными ошибками, осознания сложности пути, который пришлось пройти нашему народу.

В этой, глубоко философской статье Первого Президента чувствуется безусловное созвучие с духовным завещанием Великого Абая, который искал в современниках лучшие крупинки человеческой души, а находил и боролся со множеством низменных пороков. Потому его философская лирика полна горечи по несовершенному человеку и мечта об исправлении окружающего его человечества.

Показательна в этом плане оценка Лидером Нации своего выбора, который он сделал весной 2019 года. И эту оценку он сделал, опираясь на высокую нравственную планку, которую перед ним поставил Абай. В его словах чувствуется внутренний диалог с Великим мыслителем: «До того, как принять решение о добровольном сложении с себя полномочий Президента Республики Казахстан, я подолгу и обстоятельно размышлял о том, какими качествами политического деятеля и какими знаниями и опытом должен обладать человек, которому в будущем предстоит принять бразды правления страной. И для меня было важно не допустить повторения ситуации, когда-то ввергнувшей Абая в неизбывную скорбь: «Бас басына би болған өңкей қиқым Мінеки, бұзған жоқ па елдің сиқын? ... Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ, Сапырылды байлығың, баққан жылқың. Баста ми, қолда малға атлас қылған, Күш сынасқан күндестік бұзды-ау шырқың». Все ничтожества бредят славой мирской, Суетятся, шумят, нарушая покой. ...Нет единства, согласья, нет правды в душе, Потому табуны твои тают как снег. Все не впрок: и богатство, и ум, и родство, – Только зависть съедает твое естество. Не говоря о том, что, работая со мной с первых дней нашей независимости Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подавал пример высокой гражданственности и честного, ответственного служения, я принял во внимание накопленный им солидный багаж профессионала: его знание как собственной страны, так и внешнего мира, его знание языков и культур Востока и Запада, его работу в должности заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и, конечно же, его дипломатические заслуги в деле защиты интересов страны и позиционирования Казахстана в глобальном политическом процессе. Вместе с тем я поверил в его способность находить гармоничный баланс между идеалами национального единства и приверженностью общечеловеческим ценностям».

О лейтмотиве своего служения он пишет следующее: «В ходе строительства нового государства меня постоянно и на разные лады беспокоили вопросы: «Как сделать свою страну процветающей? Как ввести ее в число передовых государств мира?». «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп» – «Люби все человечество как брата». Этому нравственному принципу Абая он следовал всегда, но политические реалии требовали принятия решений «здесь и теперь», в условиях дефицита времени и ресурсов, человеческих, профессиональных, денежных. «Политика - это искусство возможного».

Известно, что Нурсултан Абишевич всегда ставил во главу угла своего политического дискурса идею общенационального единства. Он пишет о том, что «целостности страныможно было достичь только одним путем: от взаимопонимания – к согласию, от согласия – к единству. Мудрость наших предков гласит: «Алтау ала болса –ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса – төбедегі келеді» – «Если шестеро порознь – лишатся собственной доли, если четверо вместе – добьются невероятного». Ведь еще в XIX веке «Абай определил сплочение нации как условие ее вступления на путь современного развития человечества: «Біріңді, қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос» – «Если в ближнем ты не видишь друга, бесполезны все твои дела». В этом проявилась исключительная прозорливость казахского гения.

Сегодня в условиях современной международной турбулентности и достаточно конфронтационном окружения стран, когда проливается кровь, общества страдают от перманентных экономических кризисов и необустроенности, а во многих людях поселился страх и тревога за свое будущее и будущее своих детей, слова Великого Абая дарят надежду и веру в лучшее. Эти слова не могут не трогать людей, не пробуждать в них добрые порывы и стремления изменить мир вокруг и в самих себе, не имеет значение, к кому он сегодня обращается сквозь столетия, влиятельным политикам или простым людям, богачам или сводящим концы с концами. Мысли Абая звучат как чистая родниковая вода, способная смыть с наших лиц грим двуличности, корыстолюбия и цинизма, обратив нас к ценностям добра, справедливости и истины. Чрезвычайно важным в этой связи является обращение наших самых авторитетных политиков с призывом очищения под высоко нравственным оком Абая.