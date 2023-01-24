Прекращены полномочия 13 депутатов Сената
Президент , Указы и распоряжения , Политика , Сенат
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Прекращены полномочия 13 депутатов Сената Парламента Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Указом главы государства прекращены полномочия следующих депутатов Сената Парламента Республики Казахстан:
Ашимбаева Маулена Сагатханулы;
Волкова Владимира Васильевича;
Жумагулова Бакытжана Турсыновича;
Жусипа Нурторе Байтелесовича;
Калтаевой Ляззат Молдабековны;
Кожамжарова Кайрата Пернешовича;
Кул-Мухаммеда Мухтара Абрарулы;
Мусабаева Талгата Амангельдиевича;
Нуржигитовой Даны Омирбаевны;
Сафинова Канатбека Бейсенбековича;
Сулеймен Ляззат Жанылыскызы;
Трумова Серикбая Утелгеновича;
Шакирова Аскара Оразалиевича.