Премьер дал ряд поручений по развитию машиностроения

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам развития машиностроения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Выступая с докладом, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что по итогам шести месяцев 2022 года производство в машиностроении выросло на 37% (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объемы инвестиций в отрасль увеличились на 23%.

В ходе совещания председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев озвучил предложения представителей отрасли по ряду направлений поддержки отечественного производства.

Было отмечено, что в рамках работы по поддержке предприятий обрабатывающего сектора продлено действие механизма уплаты налога на добавленную стоимость методом зачета при импорте сырья, материалов и комплектующих до 2024 года. При этом в перечень импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается данным методом, предлагается включить дополнительно ряд наименований металлопродукции и оборудования, необходимых для реализации инвестиционных проектов.

Также предлагается расширить охват предприятий обрабатывающего сектора, получающих ускоренный возврат НДС при экспорте продукции.

Премьер-министр поддержал указанные предложения, поручив соответствующим госорганам внести проекты необходимых решений.

«Мы заинтересованы в повышении конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей. Для этого будет расширен охват мерами поддержки. Особое внимание нужно уделить также вопросу увеличения местного содержания при закупках», — сказал Алихан Смаилов.

По данным направлениям Премьер-министр дал ряд поручений соответствующим госорганам.