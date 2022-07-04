Премьер-министр Казахстана прибыл в Екатеринбург

Казахстанская делегация во главе с Премьер-министром РК Алиханом Смаиловым прибыла в город Екатеринбург, где примет участие в XII Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Кроме того, на полях выставки Алихан Смаилов проведёт переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также ряд встреч с руководителями крупных промышленных предприятий России.