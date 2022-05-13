Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Премьер-министр поручил снизить младенческую смертность в Актюбинской области

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с двухдневной рабочей поездкой в Актюбинскую область. По прибытии в регион он в первую очередь посетил рассчитанную на 1200 ученических мест школу-гимназию «Білім», которая начала функционировать осенью 2021 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В соответствии с поручением Президента РК принимаются системные меры по развитию сферы образования. В текущем году из республиканского бюджета на строительство школ выделено 104 млрд тенге, планируется модернизировать свыше тысячи школ по всей стране, в том числе 56 в Актюбинской области.

«В регионе есть три аварийные и пять трехсменных школ. Кроме того, наблюдается большая очередь в детские сады – порядка 12 тыс. детей. Для решения этих проблем необходимо до конца года открыть 25 детских садов и 11 новых школ», — отметил Алихан Смаилов.

Глава Правительства также добавил, что руководству региона следует уделить внимание развитию дуального обучения в колледжах и активно способствовать трудоустройству выпускников.

Далее Премьер-министр ознакомился с деятельностью нового Областного перинатального центра на 190 коек, который был введен в эксплуатацию в 2021 году.

«По итогам прошлого года в области отмечается рост младенческой смертности на 29% и смертности от болезней системы кровообращения на 47%. Акимату необходимо принять меры по снижению младенческой смертности, используя возможности нового перинатального центра. Также требуется выстроить системную работу по снижению дефицита медицинских кадров», — сказал Алихан Смаилов.

Еще одним пунктом рабочей поездки Премьер-министра стало посещение торгово-логистического центра ИП «Бектурова» производственной мощностью до 70 тыс. тонн продукции в год.

Глава Правительства отметил, что одной из основных причин роста цен на продовольствие является нехватка продуктов в межсезонье, поэтому центры хранения и логистики выступают эффективным инструментом стабилизации цен.

Кроме того, благодаря им можно осуществлять доставку сельхозпродукции на полки магазинов без посредников.

«Открытие таких оптово-распределительных центров значительно повысит обеспеченность жителей продуктами отечественного производства. В этом направлении работа акимата имеет ключевое значение. Руководству области также необходимо своевременно заключать форвардные контракты с сельхозпроизводителями и налаживать эффективную цепочку продаж «от производителя до потребителя», — подчеркнул Премьер.

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