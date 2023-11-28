Премьер-министр поручил усилить меры по борьбе с корью

Алихан Смаилов заявил, что необходимо как можно скорее остановить рост заболеваемости

Фото: пресс-служба правительства РК

Ситуацию с ростом заболеваемости корью вне повестки рассмотрели на заседании правительства, сообщает Kazpravda.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что необходимо как можно скорее остановить рост заболеваемости.

«Корь может иметь осложнения, которые негативно сказываются на детском здоровье. Поэтому меры должны приниматься не только со стороны системы здравоохранения, необходимо бороться всем обществом. Это наши дети, мы их должны беречь, сохранить их здоровье», — сказал премьер.

Он указал, что бороться с подобными опасными заболеваниями можно только вакцинацией и поручил усилить соответствующую работу.

«Министерству здравоохранения и акиматам следует активизировать информационно-разъяснительную работу о необходимости вакцинации. Всем акимам держать вопрос вакцинации на личном контроле и координировать работу с Министерством здравоохранения», — поручил глава Кабмина.

По данным главы Минздрава, на сегодня в РК зафиксировано более 17 тыс. случаев кори.