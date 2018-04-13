Премьер-министр РК ознакомился со строительством нового моста в Атырауской области

Общество
Фото primeminister.kz
В рамках рабочей поездки в Атыраускую область Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства моста через реку Урал в Махамбетском районе, передает Kazpravda.kz.    

Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, мостовой переход через реку Урал строится в поселке Махамбет, который в свою очередь соединяет автомобильную дорогу республиканского значения "Атырау – Уральск" с автомобильной дорогой областного значения "Атырау – Индер". Мост станет частью автодороги "Актобе – Атырау – Астрахань", что позволит сократит путь из Актобе в Астрахань и не заезжать транзитному транспорту в Атырау. Строительство завершится в текущем году.

Новый мост в Махамбетском районе области создаст дополнительный транспортный коридор и создаст условия для разгрузки областного центра от пробок. Проезжая часть будет состоять из двух полос, вдоль моста предусмотрены пешеходные дорожки, что обеспечит постоянное и безопасное передвижение транспорта и жителей региона. Вместе с тем, проектируемый мостовой переход даст импульс развитию малого и среднего бизнеса в районе.

Напомним, Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев по поручению Главы государства находится с рабочей поездкой в Атырауской области. Цель – ознакомиться с ходом реализации поручений Главы государства, данных в рамках Посланий "Третья модернизации Казахстана: глобальная конкурентоспособность", "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" и Пяти социальных инициатив.

Справочно: Мост возводится полностью из бетона и без опор, что делает его конструкцию уникальной. Грузоподъемность нового моста через Урал в районе села Махамбет составит 180 тонн, длина – 860 метров, а ширина – 13 метров. Общая длина подъездных путей – 8,5 км.

