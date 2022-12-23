Премьер-министр встретился с аграриями Кызылординской области

Поездки , Правительство , Сельское хозяйство
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Алихан Смаилов внимательно выслушал сельхозтоваропроизводителей, подчеркнув, что решение проблемных вопросов АПК находится в фокусе внимания Правительства.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Кызылординскую область для ознакомления с ходом социально-экономического развития региона, решения актуальных проблемных вопросов и посещения ключевых инфраструктурных, промышленных и социальных объектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

Так, Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью завода по производству листового стекла «Orda Glass Ltd» мощностью свыше 197 тыс. тонн продукции в год. Предприятие было запущено в октябре т.г. в рамках Нацпроекта «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев». В качестве мер господдержки к нему были подведены необходимая инженерная инфраструктура (электроэнергия, вода, канализация, газ, линия связи), авто- и железная дороги. В настоящее время на заводе работают 370 человек. Продукция направляется в другие регионы республики, в планах – выход на экспорт.

Премьер-министр подчеркнул, что ввод стекольного завода даст толчок развитию строительной индустрии не только в Кызылординской области, но и по всему Казахстану.

«Подобные производства позволяют нам значительно снижать расходы при строительстве и зависимость от импорта. В этом году в промышленности запущено 160 новых проектов. Правительство, со своей стороны, готово и дальше оказывать таким предприятиям всю необходимую помощь», — сказал Алихан Смаилов.

Далее премьер-министр посетил рисоперерабатывающий завод ТОО «Магжан и К» мощностью более 33 тыс. тонн продукции в год. Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием и управляется через единую автоматизированную систему.

Глава Правительства также побывал на заводе «Ассоль» по производству йодированной пищевой и технической соли, которая направляется на внутренний рынок и частично на экспорт. В 2021 году компания была признана победителем премии президента РК «Алтын Сапа» в области качества продукции и услуг.

Алихан Смаилов отметил, что Кызылординская область является основным производителем риса по республике (90%) и занимает лидирующее место по производству соли (97%). В текущем году инвестиции в сферу АПК региона выросли на 8,5%, реализуется 250 новых проектов. При этом, по его словам, мы должны стремиться к тому, чтобы страна полностью обеспечивала себя продовольственными товарами.

Глава Правительства также провел встречу с руководителями сельскохозяйственных формирований региона. Аграрии озвучили ряд вопросов отрасли, в том числе об обеспечении поливной водой и расширении доступа рисоводов к современной сельхозтехнике.

Алихан Смаилов внимательно выслушал сельхозтоваропроизводителей, подчеркнув, что решение проблемных вопросов АПК находится в фокусе внимания Правительства.

«Государство оказывает большую финансовую поддержку отрасли сельского хозяйства. Однако необходимо, чтобы и производители со своей стороны предлагали населению качественные и доступные по цене продукты питания», — подчеркнул премьер-министр.

 

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