ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ

В настоящее время ведется работа по передаче в частный сектор неэффективных и выполняющих несвойственные государству функции объектов, находящихся в государственной собственности, о результатах которой судить еще рано. Однако отсутствует систематический подход в этом направлении к услугам, оказываемым государственными органами. К примеру, в США действует закон об инвентаризации функций федеральных органов власти, который предписывает федеральным органам исполнительной власти ежегодно определять те функции, которые не являются по своей природе однозначно государственными, т. е. могут быть реализованы частными компаниями. Данные меры направлены на повышение качества предоставляемых государственных услуг благодаря конкуренции, а также на сокращение государственных расходов. Так, проведенное исследование показало, что факт конкурса позволяет сократить расходы на исполнение государственной функции на 20–30%.

Необходимо отметить, что на сегодняшний момент некоторые центральные органы исполнительной власти признают необходимость передачи некоторых услуг нестратегического характера в частные руки. К примеру, в Стратегическом плане Министерства финансов РК на 2014–2018 годы отмечается актуальность данного направления, однако проблемой является неопределенность точного количества оказываемых министерством государственных услуг, а также эффективность их оказания в связи с частыми организационными изменениями аппарата государственного управления. В плане указывается на необходимость проведения полноценного мониторинга по этому направлению.

В связи с этим просим разъяснить: предполагается ли проведение полноценного систематического мониторинга функций и услуг, реализуемых государственными органами на предмет целесообразности их передачи в конкурентную среду, и проводился ли анализ эффективности данной меры. В Стратегии «Казахстан-2050» отмечается необходимость скорого перехода к частным больницам и поликлиникам. В ряде развитых стран до 75% всех медицинских услуг, финансируемых из бюджета, оказывает негосударственный сектор здравоохранения. По данным Министерства здравоохранения РК, удельный вес частных поставщиков, оказывающих бесплатную медицинскую помощь населению, сегодня составляет 18,4%. Какие меры принимаются по повышению данного показателя?

Из депутатского запроса Турсунбека ОМУРЗАКОВА

Под второй волной приватизации

В Послании Главы государства народу отмечено: «Нам необходима вторая волна широкомасштабной приватизации. Мы должны пойти на это, чтобы сохранить высокие темпы экономического роста. Частный бизнес всегда и повсюду действует эффективнее государства. Поэтому мы должны передать в частные руки предприятия и услуги нестратегического характера. Это принципиально важный шаг для укрепления отечественного предпринимательства».

В целях реализации данного поручения Президента РК Правительством проводится определенная работа.

Депутатская фракция «Ак жол» полностью поддерживает инициативу Главы государства и усилия, предпринимаемые Правительством РК в данном направлении, так как ее реализация позволит создать конкурентное поле и благоприятные условия для развития бизнеса в нашей стране.

В то же время полагаем, что при реализации данного широкомасштабного проекта необходимо учитывать, что приватизация должна быть напрямую привязана к снижению доли государства в экономике. В противном случае государственные органы, продавая одни предприятия, одновременно могут создавать другие, взамен прежних.

Данные наши опасения считаем вполне обоснованными, так как действующее законодательство не содержит запретительных норм на создание новых коммерческих юридических лиц в отраслях, подпадающих под вторую волну приватизации.

Данное обстоятельство может привести к ненадлежащему исполнению поручения Главы государства.

Таким образом, ставится вопрос не только о приватизации государственных предприятий, но и о передаче в конкурентную среду самих функций, выполнявшихся этими предприятиями.

В связи с вышеизложенным депутатская фракция «Ак жол» предлагает ввести мораторий на создание новых юридических лиц при министерствах, ведомствах и акиматах, в сферах деятельности предприятий, подпадающих под вторую волну приватизации.

Из депутатского запроса Екатерины НИКИТИНСКОЙ

МИНИСТРУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Нужен банк данных

В нашей стране достигнуты определенные успехи по укреплению института семьи и созданию условий казахстанским гражданам по усыновлению, опеке и патронату над детьми, оставшимися без попечения родителей.

В то же время до сих пор не решен ряд проблем, связанных с несовершенством действующей системы постановки их на учет и обеспечения гарантий доступа к информации о таких детях.

Действующий порядок и правила организации учета детей, нуждающихся в семье, определяются постановлением Правительства.

Однако следует отметить, что действующий порядок не результативен, не доработан, и потенциальные усыновители, опекуны, попечители и патронатные воспитатели не имеют доступа к информации о детях, так как в постановлении не установлена обязанность органов, ведущих учет детей, предоставлять информацию о них физическим и юридическим лицам. Информация о детях, оставшихся без попечения родителей, предоставляется только судам и органам прокуратуры.

Проверка Генпрокуратуры показала, что дети передаются на усыновление лицам, не состоящим на учете в органах опеки и попечительства в качестве кандидатов в усыновители, что свидетельствует о формальном характере такого учета.

В связи с этим необходимы срочные меры по формированию единой и прозрачной системы учета детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания национального банка данных. При этом необходимо обеспечить жесткий контроль и надзор со стороны государственных органов по осуществлению полного и достоверного учета, объективности заносимых данных на каждого ребенка, а также дальнейшего совершенствования механизмов «тайны усыновления».

Из депутатского запроса Гульнар ИКСАНОВОЙ