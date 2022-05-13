Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Премьер поставил ряд задач перед руководством Мангистау

В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Открывая совещание, Алихан Смаилов отметил, что Мангистау вносит значительный вклад в развитие национальной экономики и страны в целом. В области динамично развиваются обрабатывающая промышленность, нефтесервис, строительная индустрия, транспортная отрасль, логистика и туризм.

С докладами выступили аким области Нурлан Ногаев, министры индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, вице-министры национальной экономики Бауржан Омарбеков, труда и социальной защиты населения — Ержан Биржанов, энергетики — Асет Магауов, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев.

Заслушав выступающих, глава Правительства подчеркнул, что в рамках Комплексного плана развития области до 2025 года, принятого по поручению Главы государства, будут реализованы важные проекты, которые позволят наладить выпуск новых видов продукции, создать рабочие места и в целом повысить уровень жизни населения.

«Необходимо обеспечить качественную реализацию запланированных проектов и придать импульс дальнейшему социально-экономическому развитию региона. Это одна из главных задач акимата области. Со стороны Правительства оказывается необходимая поддержка», – сказал Премьер.

Алихан Смаилов отметил, что в рамках средств, выделенных в этом году из республиканского бюджета на развитие региона, планируется строительство новых школ и многоквартирных домов, модернизация и ремонт автодорог, развитие инженерной и социальной инфраструктуры, а также сфер здравоохранения и образования.

Кроме того, средства будут направлены на поддержку агропромышленного комплекса и обеспечение продуктивной занятости.

В качестве важной задачи, стоящей перед руководством области, глава Правительства назвал сдерживание роста цен на продовольствие.

«В области с начала года цены на социально-значимые продукты питания выросли на 16%. В этой связи важно в полной мере использовать все имеющиеся инструменты для недопущения необоснованного роста цен», – подчеркнул Премьер-министр.

Алихан Смаилов добавил, что акимату области следует усилить контроль за торговой надбавкой, а также заключать прямые договоры на поставку раннеспелых овощей из южных регионов и приграничных государств, усилить реализацию механизма «оборотной схемы» и увеличить финансирование форвардных закупок.

Проблема безработицы в регионе, по мнению главы Правительства, является актуальным вопросом, для решения которого требуется привлечение инвестиций. Так, в этом году планируется запустить 21 инвестиционный проект с созданием свыше тысячи рабочих мест.

«Но что такое одна тысяча, когда в регионе зарегистрировано более 20 тыс. безработных. Руководству области совместно с отраслевыми министерствами и фондом «Самрук-Казына» необходимо найти возможности по запуску новых инвестпроектов и обеспечению занятости населения», — отметил Алихан Смаилов.

Также следует принять эффективные меры по разрешению трудовых конфликтов на производственных предприятиях.

Подводя итоги совещания, Премьер-министр озвучил ряд других поручений, касающихся вопросов газификации и водоснабжения населенных пунктов Мангистауской области.

Особое внимание глава Правительства акцентировал на вопросах обеспечения фермеров необходимыми объемами кормов для скота. В этой связи Минсельхозу совместно с АО «НК «Қазақстан темір жол» и акиматом области необходимо принять исчерпывающие меры, том числе по продлению льгот и доставке кормов в регион.

Популярное

Все
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Замакима съездил в супермаркет вместе с алматинкой, заявившей об "исчезновении продуктов"
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Вокруг Нур-Султана вырос настоящий смешанный лес, и летом в нем можно даже собирать грибы и ягоды
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Зайсанский газ может пойти на экспорт, но при одном условии
Предстоящий референдум в Казахстане – символ заявленных властью изменений
Без ложных ожиданий
Проведение общенационального референдума и поправки в Конституцию обсудили в офисе Гражданского Альянса Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 мая
Просто легенда – Асанали Ашимов
Бюджетные поправки
Когда банки начнут выдавать автокредиты, рассказал Скляр
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Токаев объявил выговор казахстанскому послу в Египте
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Как будет проходить референдум в Казахстане
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Солдатские будни в Алматы глазами журналиста – репортаж
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Звание "Халық қаһарманы" присвоил посмертно Президент троим ветеранам ВОВ
Закон Республики Казахстан
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум

Читайте также

Правительство
Социальные инициативы по поддержке семей представили вице-п…
Правительство
Алихан Смаилов поручил активно использовать экспортный тран…
Правительство , Экономика
Ералы Тугжанов ознакомился с деятельностью промышленных пре…
Правительство
Премьер прибыл в Мангистаускую область

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]