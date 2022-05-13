Премьер поставил ряд задач перед руководством Мангистау

В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Открывая совещание, Алихан Смаилов отметил, что Мангистау вносит значительный вклад в развитие национальной экономики и страны в целом. В области динамично развиваются обрабатывающая промышленность, нефтесервис, строительная индустрия, транспортная отрасль, логистика и туризм.

С докладами выступили аким области Нурлан Ногаев, министры индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, экологии, геологии и природных ресурсов — Сериккали Брекешев, сельского хозяйства — Ербол Карашукеев, вице-министры национальной экономики Бауржан Омарбеков, труда и социальной защиты населения — Ержан Биржанов, энергетики — Асет Магауов, председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев.

Заслушав выступающих, глава Правительства подчеркнул, что в рамках Комплексного плана развития области до 2025 года, принятого по поручению Главы государства, будут реализованы важные проекты, которые позволят наладить выпуск новых видов продукции, создать рабочие места и в целом повысить уровень жизни населения.

«Необходимо обеспечить качественную реализацию запланированных проектов и придать импульс дальнейшему социально-экономическому развитию региона. Это одна из главных задач акимата области. Со стороны Правительства оказывается необходимая поддержка», – сказал Премьер.

Алихан Смаилов отметил, что в рамках средств, выделенных в этом году из республиканского бюджета на развитие региона, планируется строительство новых школ и многоквартирных домов, модернизация и ремонт автодорог, развитие инженерной и социальной инфраструктуры, а также сфер здравоохранения и образования.

Кроме того, средства будут направлены на поддержку агропромышленного комплекса и обеспечение продуктивной занятости.

В качестве важной задачи, стоящей перед руководством области, глава Правительства назвал сдерживание роста цен на продовольствие.

«В области с начала года цены на социально-значимые продукты питания выросли на 16%. В этой связи важно в полной мере использовать все имеющиеся инструменты для недопущения необоснованного роста цен», – подчеркнул Премьер-министр.

Алихан Смаилов добавил, что акимату области следует усилить контроль за торговой надбавкой, а также заключать прямые договоры на поставку раннеспелых овощей из южных регионов и приграничных государств, усилить реализацию механизма «оборотной схемы» и увеличить финансирование форвардных закупок.

Проблема безработицы в регионе, по мнению главы Правительства, является актуальным вопросом, для решения которого требуется привлечение инвестиций. Так, в этом году планируется запустить 21 инвестиционный проект с созданием свыше тысячи рабочих мест.

«Но что такое одна тысяча, когда в регионе зарегистрировано более 20 тыс. безработных. Руководству области совместно с отраслевыми министерствами и фондом «Самрук-Казына» необходимо найти возможности по запуску новых инвестпроектов и обеспечению занятости населения», — отметил Алихан Смаилов.

Также следует принять эффективные меры по разрешению трудовых конфликтов на производственных предприятиях.

Подводя итоги совещания, Премьер-министр озвучил ряд других поручений, касающихся вопросов газификации и водоснабжения населенных пунктов Мангистауской области.

Особое внимание глава Правительства акцентировал на вопросах обеспечения фермеров необходимыми объемами кормов для скота. В этой связи Минсельхозу совместно с АО «НК «Қазақстан темір жол» и акиматом области необходимо принять исчерпывающие меры, том числе по продлению льгот и доставке кормов в регион.