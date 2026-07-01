Бектенов встретился с участниками предстоящего заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК

Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел ряд двусторонних встреч с участниками 38-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК: вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани, президентом Chevron Upstream Клэем Неффом, президентом подразделения «Разведка и добыча» Shell plc Питером Костелло, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства



В ходе переговоров рассмотрены текущий статус совместных инициатив и перспективы дальнейшего укрепления партнерства.



Олжас Бектенов проинформировал участников встречи о вступлении в силу Новой Конституции РК.

«Главой государства Касым-Жомартом Токаевым перед Правительством поставлена задача по переходу на новую экономическую модель. В текущем году в стране будут реализованы свыше 200 новых производств. Это даст серьезный импульс дальнейшему развитию национальной экономики, созданию новых рабочих мест, увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Правительство Казахстана продолжит обеспечивать стабильные условия для реализации долгосрочных проектов с международными инвесторами по приоритетным для экономики страны направлениям», – подчеркнул Премьер-министр.

Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани высоко оценила проводимые в Казахстане реформы, отметив их значение для дальнейшего устойчивого развития страны.

«Прежде всего хочу поздравить Вас с принятием Новой Конституции. Это по-настоящему исторический момент для страны. Также хочу отметить впечатляющие экономические результаты Казахстана за последние годы, включая высокие темпы роста ВВП и значительное повышение уровня жизни населения. Эти достижения уверенно выводят страну на траекторию достижения статуса государства с высоким уровнем доходов, что, как я знаю, является одной из ключевых целей, обозначенных Президентом», – сказала вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии.

В ходе встречи обсуждены вопросы реализации Рамочной стратегии партнерства для Казахстана на 2026-2031 годы. Внимание уделено мерам по ускорению перехода к более диверсифицированной, устойчивой и конкурентоспособной модели экономики с ведущей ролью частного сектора.



Отмечена значимость многолетнего сотрудничества, в рамках которого в Казахстане реализовано более 50 проектов на сумму свыше $8 млрд в сферах транспорта, образования, цифровизации, экологии и развития «зеленых» технологий.



Антонелла Бассани также отметила возрастающую роль Казахстана в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также достижения страны в сфере цифровой трансформации и ИИ, подчеркнув, что реализуемые в республике реформы являются положительным примером для других государств. Отдельное внимание стороны уделили вопросам расширения участия частного сектора в экономике.



В ходе встречи с комментариями выступили советник президента – председатель АСПиР Асет Иргалиев, а также руководство министерств национальной экономики, финансов, энергетики, транспорта, искусственного интеллекта и цифрового развития. Делегация Всемирного банка подтвердила готовность к дальнейшему углублению стратегического партнерства с Казахстаном, расширению совместных проектов и экспертного взаимодействия.



Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и президент подразделения «Разведка и добыча» Shell plc Питер Костелло обсудили актуальные вопросы реализации проектов на Карачаганаке и Северном Каспие, перспективы сотрудничества в сфере геологоразведки. Отмечен интерес компании к реализации новых проектов в Казахстане.





На встрече с президентом Chevron Upstream Клэем Неффом рассмотрены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства. Внимание уделено Тенгизскому и Карачаганакскому проектам, обеспечению стабильной эксплуатации новых производственных объектов, перспективам сотрудничества в области геологоразведки. Отмечена важность увеличения доли казахстанского содержания в работах и услугах, а также в системе подготовки квалифицированных местных кадров для нефтегазовой отрасли.





По итогам встреч подтверждена взаимная заинтересованность в укреплении инвестиционного сотрудничества.