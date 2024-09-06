Премьер проверил готовность Акмолинской области к отопительному сезону

Энергетика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как отметил глава Минэнерго, текущие меры и вложение средств в обновление существующих источников энергии постепенно снижает износ, однако сохраняются риски перебоев с учетом растущего потребления

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область проверил исполнение поручений президента по модернизации и устойчивому снижению износа сетей электроснабжения и тепловых коммуникаций, а также ход подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Глава правительства ознакомился с текущим состоянием Степногорской ТЭЦ, которая была введена в эксплуатацию в 1966 году. Объект обеспечивает тепловой и электрической энергией жилой сектор и предприятия города, а также поселок Заводской.

Премьеру доложили о подготовке коммунальной инфраструктуры Акмолинской области к отопительному периоду. На сегодня готовность котельных составляет 99%, осуществлена проверка объектов образования, медицинских учреждений, жилых домов. Вся социальная инфраструктура полностью готова к отопительному сезону. На ТЭЦ подготовка необходимых запасов топлива для прохождения осенне-зимнего периода идет согласно графику.

В текущем году на ремонт тепловых сетей Степногорска из резерва правительства было выделено 2,7 млрд тенге. Строительно-монтажные работы на участке протяженностью 11,3 км завершены. Кроме того, собственником Степногорского энергокомплекса направлено 7,9 млрд тенге на модернизацию объектов инфраструктуры и коммуникаций. Работы по ремонту 4 турбин завершены, реконструкция котлов продолжается, произведен монтаж 1,6 км из запланированных 2,6 км тепловых сетей.

Проводимые работы позволят снизить износ оборудования ТЭЦ с 65,6% до 61,9%, магистральных сетей – с нынешних 80,7% до 70%. Однако остается еще ряд проблемных вопросов, отметил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

«Текущие меры и вложение средств в обновление существующих источников энергии постепенно снижает износ. Однако сохраняются риски перебоев с учетом растущего потребления. Для обеспечения стабильно качественного энерго- и теплоснабжения необходимо создавать альтернативные источники. В целях покрытия потребности населения и обеспечения ввода новых предприятий эффективным решением станет развитие атомной энергетики», — доложил Алмасадам Саткалиев.

В Казахстане действующие станции имеют высокий уровень износа, достигающий 70%. Потребление электроэнергии в стране ежегодно растет на 3%. Согласно прогнозам Министерства энергетики, к 2035 году ожидается, что потребление электроэнергии в Казахстане достигнет 152,4 млрд кВт/ч. В то же время существующие электростанции смогут обеспечить лишь 135 млрд кВт/ч.

Премьер-министр отметил необходимость существенной модернизации инфраструктуры.

«Вы знаете, в Послании президент поручил разработать отдельный проект по модернизации системы ЖКХ. Очень большая, которая рассчитана до 2029-2030 годов. Здесь серьезная работа предстоит. Порядка 10 трлн тенге требуется – и за счет тарифа, и средства субъектов естественных монополий, бюджетные, заемные средства. Комплексно работа будет проводиться. Мы понимаем, в каком плачевном состоянии наша система ЖКХ по стране. От всех нужен ответственный подход: и от собственников, и от местных властей, и от правительства.

Главная задача правительства – обеспечить жителям комфортные условия. У нас в целом по стране потребление электроэнергии составляет порядка 17 гигаватт, при этом производим мы только 16. То есть мы энергодефицитная страна, вынуждены закупать у наших соседей электроэнергию. Мы должны не только восстановить изношенные сети, но и создать устойчивую энергетическую систему», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В случае поддержки населения на референдуме 6 октября в Казахстане будет построена атомная электростанция с высочайшим уровнем безопасности, которая решит проблему дефицита и обеспечит энергетическую безопасность.

#ТЭЦ #визит #Бектенов #отопление

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