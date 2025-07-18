Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Ұлытау проверил исполнение поручений Президента по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

На площадке Жезказганской ТЭЦ Премьер-министр ознакомился с ходом реализации проекта по ремонту станции с учетом предстоящего отопительного сезона 2025 - 2026 годов. В рамках реализации поручений Президента по модернизации теплоисточников Жезказганская ТЭЦ была выведена из «красной зоны» в 2024 году благодаря снижению износа оборудования по итогам капитальных ремонтов котельного и турбинного цехов в 2023–2024 годах.

Электростанция с установленной мощностью 252 МВт и тепловой – 564 Гкал/час в настоящее время выдает 175 МВт электроэнергии и 363 Гкал/час тепла. Электро- и теплоснабжение обеспечивается как для промышленных предприятий, так и для населения.

Генеральный директор ТОО «Казахмыс Энерджи» Темирлан Утегенов сообщил, что для снижения технического износа проведены капитальные и текущие ремонты ключевого оборудования, в том числе двух котлов и двух турбин. В настоящее время продолжаются работы на котле №7 и турбине №7.

«По поручению Президента мы проводим масштабную модернизацию Жезказганской ТЭЦ. В рамках реализации программы «Тариф в обмен на инвестиции» ведутся работы. Тарифы сегодня достаточно рентабельные, убыточных сейчас на станции ни на одном нашем участке уже нет. В этом году также подняли заработную плату сотрудникам – рост от 10 до 15%. Приступаем к посадке (стадия планирования для последующего строительства) жилого дома для молодых семей, чтобы снизить кадровую текучку на Жезказганском участке. В 2026 году планируем начать строительство», – отметил Темирлан Утегенов.

Премьер-министр подчеркнул важность системной работы в вопросах обеспечения устойчивого энергоснабжения. Для покрытия электрической потребности и повышения маневренности энергосистемы начато строительство парогазовой установки мощностью 75 МВт на территории ТЭЦ. В рамках проекта будет создано 80 новых рабочих мест.

В ходе рабочей поездки Олжас Бектенов также ознакомился с ходом модернизации хозяйственно-питьевых очистных сооружений Жезказгана. Аким города Кайрат Шайжанов доложил, что в настоящее время завершается вторая очередь, в рамках которой предусмотрено внедрение мембранной технологии обратного осмоса производительностью 66 тыс. м3 в сутки. Общая готовность проекта составляет 47%, завершение ожидается в конце 2026 года. Его реализация позволит обеспечить стабильное и качественное водоснабжение Жезказгана, а также снизить износ очистных сооружений с 90% до 37%. Отмечено, что в целом водоснабжение региона осуществляется за счет поверхностных и подземных источников – Кенгирского водохранилища и Уйтас-Айдосского месторождения. Производственная мощность очистных сооружений составляет 124 тыс. м3 в сутки.

Премьер-министру также были представлены сопутствующие проекты, направленные на модернизацию всей системы водоснабжения, включая реконструкцию насосных станций, Эскулинского водовода и водозаборных сооружений.

По информации акимата, по проекту модернизации хозяйственно-питьевых очистных сооружений отмечается отставание от графика в 125 дней и низкая интенсивность ремонта из-за недостаточного количества рабочих – порядка 30 вместо заявленных свыше 300 человек. Премьер-министр поручил незамедлительно принять меры в отношении подрядчика и обеспечить завершение проекта в срок согласно указанным качественным показателям.

«Надежное тепло- и электроснабжение, качественная питьевая вода – ключевые задачи, поставленные Президентом в вопросах жизнеобеспечения и устойчивого развития регионов. Все инфраструктурные проекты должны быть завершены в установленные сроки. Ответственность за это лежит как на акиматах, так и на профильных государственных органах, которые обязаны обеспечить надлежащий контроль на каждом этапе», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам рабочей поездки Премьер-министр дал ряд поручений по своевременному завершению всех инфраструктурных проектов, а также проработке вопроса финансирования новых этапов реконструкции.