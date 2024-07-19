Премьер проверил строительство самого протяженного моста в Казахстане

Проект реализуется по поручению президента с учетом обращений жителей для транспортной связности нескольких районов с центральной частью региона

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава правительства Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область ознакомился с планами по развитию дорожно-транспортной отрасли и проверил темпы строительства Курчумского мостового перехода через Бухтарминское водохранилище, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

На протяжении 50 лет транспортное сообщение между Курчумским, Кокпектинским, Маркакольским и Катон-Карагайским районами Восточно-Казахстанской области осуществлялось через паром в летнее время, в зимний период – по льду. В 2019 году была поставлена задача по реализации масштабного социально значимого проекта – строительства автомобильной мостовой переправы. Работа началась в 2021 году.

Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев доложил премьеру, что все мостовые опоры возведены, изготовлено 20 металлоконструкций пролетных строений, 19 из которых уже смонтированы. Готовность объекта составляет 80%. Ввод моста в эксплуатацию запланирован на конец текущего года. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено строительство новой автодороги с подходами на мост протяженностью 18,6 км. На сегодня уложено 7,7 км нижнего слоя покрытия.

Премьер-министр подчеркнул важность скорейшего завершения работ, отметив, что реализация проекта по строительству моста придаст импульс социально-экономическому развитию приграничных районов. Обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию и высокое качество строительства глава правительства поручил Министерству транспорта совместно с акиматом области.

«Сейчас необходимо мобилизовать ресурсы и активизировать работы для их скорейшего завершения и запуска движения по мосту. Обеспечение транспортной связности районов для удобства жителей – на сегодня один из приоритетов для акимата. Кроме того, транспортно-логистическая отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны. Поэтому нам нужно оперативно реализовывать подобные инфраструктурные проекты», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Двухполосный автомобильный мост станет самым протяженным сооружением над водой в Казахстане – его длина составит 1 316 метров, а пропускная способность – до 80 тыс. автомобилей в сутки.