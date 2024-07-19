Премьер проверил строительство самого протяженного моста в Казахстане

Строительство, Автодороги
458
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Проект реализуется по поручению президента с учетом обращений жителей для транспортной связности нескольких районов с центральной частью региона

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава правительства Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область ознакомился с планами по развитию дорожно-транспортной отрасли и проверил темпы строительства Курчумского мостового перехода через Бухтарминское водохранилище, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

На протяжении 50 лет транспортное сообщение между Курчумским, Кокпектинским, Маркакольским и Катон-Карагайским районами Восточно-Казахстанской области осуществлялось через паром в летнее время, в зимний период – по льду. В 2019 году была поставлена задача по реализации масштабного социально значимого проекта – строительства автомобильной мостовой переправы. Работа началась в 2021 году.

Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев доложил премьеру, что все мостовые опоры возведены, изготовлено 20 металлоконструкций пролетных строений, 19 из которых уже смонтированы. Готовность объекта составляет 80%. Ввод моста в эксплуатацию запланирован на конец текущего года. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено строительство новой автодороги с подходами на мост протяженностью 18,6 км. На сегодня уложено 7,7 км нижнего слоя покрытия.

Премьер-министр подчеркнул важность скорейшего завершения работ, отметив, что реализация проекта по строительству моста придаст импульс социально-экономическому развитию приграничных районов. Обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию и высокое качество строительства глава правительства поручил Министерству транспорта совместно с акиматом области.

«Сейчас необходимо мобилизовать ресурсы и активизировать работы для их скорейшего завершения и запуска движения по мосту. Обеспечение транспортной связности районов для удобства жителей – на сегодня один из приоритетов для акимата. Кроме того, транспортно-логистическая отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны. Поэтому нам нужно оперативно реализовывать подобные инфраструктурные проекты», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Двухполосный автомобильный мост станет самым протяженным сооружением над водой в Казахстане – его длина составит 1 316 метров, а пропускная способность – до 80 тыс. автомобилей в сутки.

 

#строительство #Бектенов #мост #водохранилище #Бухтарма

Популярное

Все
Есть идея для стартапа. Что дальше?
Завершается капремонт автобана Караганда – Балхаш
Праздники – время изучать казахский
«Зеленый» отряд в действии
Школьник пишет сказки о родном крае
Бесплатные языковые курсы для жителей столицы
Двери в мир новых перспектив
Чужие среди своих
Периодическая печать – глаза, слух и язык народа
Как обычный мальчишка зергером стал
Костанайские орнитологи создают гнездовые платформы
Арт-объекты из мусора создает Король
Не бывает много винограда, бывает мало места!
Казахстанцев призвали 22 июля не садиться за руль автомобиля
Паводки в Казахстане: правительство выделило еще 22,7 млрд тенге
Реконструкция автодороги Атырау - Астрахань завершится в этом году
Трещины в домах: дело об аварийном жилье поступило в суд Актобе
Гнездо редкой птицы показали в «Ертіс Орманы»
Лесной пожар в Измире угрожает населенным пунктам
Глобальный сбой произошел в работе банков и авиакомпаний
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
Неделя добра продолжается в регионах
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Эпос Султана Раева
Не сыпьте соль на сердце
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
«Шустрые иголочки» вышивают крестиком и снимают стресс
Микс традиций и инноваций
Сенат Казахстана инициировал закон о противодействии семейно-бытовому насилию в рамках МПА СНГ
Досудебное расследование в отношении экс-министра юстиции Бекетаева завершено
Илон Маск сделал пожертвование на избирательную кампанию Дональда Трампа
Ребенок попал под машину на парковке торгового дома в Жезказгане
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Строительные рынки переезжают за город
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Заплатить за «уборку» после паводка отказался отдел ЖКХ Петропавловска
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
Казахстанские автоперевозчики смогут доезжать до крупных городов и портов Китая
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер

Читайте также

Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Кост…
Более 30 млрд тенге заработали платные дороги в Казахстане
Завершается капремонт автобана Караганда – Балхаш
Финансировать строительство железной дороги будут цифровыми…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]