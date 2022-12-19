Премьера обяжут докладывать о важнейших решениях Правительства на совместном заседании палат Парламента

В Казахстане премьер-министра обяжут докладывать об основных направлениях деятельности Правительства на совместном заседании палат Парламента РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: primeminister.kz

Парламент на совместном заседании принял поправки в свой регламент. Последний был утвержден постановлением Парламента РК от 20 мая 1996 года. Поправки же в него были предложены совместной комиссией палат высшего законодательного органа страны, образованной 16 сентября 2022 года.

Как отметил председатель Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов, отдельной главой предлагается отразить процедуру заслушивания Парламентом доклада премьер-министра.

«В соответствии с подпунктом 4) статьи 67 Конституции, премьер-министр докладывает Парламенту об основных направлениях деятельности Правительства и обо всех его важнейших решениях. Предлагается заслушивать этот доклад на совместном заседании палат Парламента. При этом депутаты вправе задавать вопросы и выступать в прениях при заслушивании доклада премьер-министра», – сообщил Кожахметов.