Премьера оперы казахского композитора прошла с аншлагом в Глазго

«Казахский Моцарт» Рахат-Би Абдысагин написал оперу в честь 750-летия одного из самых известных королей Шотландии, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннауки РК

В Кафедральном соборе Глазго прошла мировая премьера оперы «The Bruce», написанная докторантом программы «Болашак» и талантливым композитором-пианистом Рахат-Би Абдысагиным, сообщает Миннауки РК.

В постановке приняли участие солисты, хор и дирижеры Королевской консерватории Шотландии. Оперу открыла десятиминутная органная увертюра, которую сыграл сам Рахат-Би, под живое чтение поэта Алана Риаха, профессора шотландской литературы Университета Глазго.

Опера «The Bruce» написана в рамках докторского исследования Рахат-Би в Королевской консерватории Шотландии и основана на одноименной средневековой поэме Джона Барбура (ок.1375 г.). Либретто рассказывает историю одного из самых известных шотландских королей и военачальников Роберте I Брюс. Военные успехи Роберта Брюса сыграли ключевую роль в сохранении шотландской независимости.

В день премьеры в стенах исторического Собора произошел аншлаг. Видные ученые, исследователи истории, представители музыкального искусства, литераторы, журналисты, жители Шотландии посетили премьеру, чтобы в числе первых послушать новый авторский жанр оперы – соборная опера.

Место для премьеры было выбрано не случайно, именно в Кафедральном соборе Глазго Роберт I Брюс впервые был признан королем Шотландии.

«Я работал с ведущими лингвистами и историками, чтобы установить и исследовать исторический контекст, а также произношение ранних шотландцев, и мы проделали значительную работу по расшифровке текста как метафорическим, так и прямым способом. Музыка тщательно выверена и использует величие органа, чтобы создать великолепную звуковую вселенную в пространстве собора. Выражаю благодарность международной стипендии «Болашак» и Министерству науки и высшего образования РК за предоставленную возможность проходить обучение в авторитетной западной консерватории и внести вклад в мировое искусство», – сказал Рахат-Би Абдысагин.

По вопросам либретто и исторического контекста Рахат-Би консультировался со многими авторитетными историками и литературоведами Шотландии, одним из экспертов по органной части стал заслуженный артист Казахстана Габит Несипбаев.