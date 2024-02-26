Премьера проекта The nomads’ fire пройдет в Астане

Сегодня, 26 февраля, в Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева состоится премьера проекта The nomads’ fire, соообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: yandex.ru

По информации пресс-службы ведомства, участники концерта исполнят инструментальные, песенные произведения музыкального наследия кочевников, добавляя современные звучания этно-фанка и этно-рока.

В программе участвуют балет современной хореографии ALEM, ансамбль народной музыки «Сарыарқа», камерный хор филармонии, солисты отделов эстрадного, классического, народного вокала, а также эстрадно-симфонический оркестр.

Прозвучат также авторские произведения современных казахских композиторов Тогжана Жахина, Карагоз Гасимовой, Едиля Кусаинова, а также жемчужины казахской музыки – народные песни «Айқаракөз», «Екеуің ай», «Қарай көзім».

Во время концерта в live-режиме на сцене будет проходить перформанс художника, который станет иллюстрацией всего музыкально-хореографического действа.

Режиссером-постановщиком проекта The Nomads’ Fire выступил художественный руководитель балета современной хореографии ALEM и главный режиссер столичной филармонии Бахыт Тажинов.