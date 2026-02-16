В многослойной драме французский флер служит лишь декорацией для глубокого столкновения восточной философии и европейской меланхолии

Фото: Минкультуры РК

В столице прошла премьера спектакля «Две женщины в Париже» — совместного международного проекта театров Казахстана, Южной Кореи и России, сообщает Kazpravda.kz

Казахстанскую сторону представили артисты Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева. В постановке также задействованы актеры Электротеатра имени Станиславского (Россия) и театра PIAC (Южная Корея).

В новой постановке Ра Джин Хвана драматическое напряжение создается не только центральным дуэтом Ким Со Хи и Анастасии Ксенфонтовой, но и выверенной игрой Хан Юн Чуна, Ким Нам Ын Асылбека Капаева и Акмарал Танабаевой и других актеров, чей коллективный артистизм превращает сцену в живое полотно Парижа 1940-х годов, где личные трагедии героев переплетаются с большой историей.

Действие разворачивается в Париже 1940-х годов. В центре сюжета диалог первой профессиональной корейской художницы и участницы движения за независимость На Хэ Сок и литературного персонажа Раневской из пьесы «Вишневый сад». Через их встречу раскрываются темы исторической памяти, борьбы за независимость и личной ответственности.

К слову, премьера спектакля в Сеуле состоялась в 2025 году. Показ в Астане прошел при поддержке Корейского культурного центра Посольства Южной Кореи в Казахстане.

Новая постановка оставляет после себя щемящее чувство светлой грусти и глубокое эмоциональное послевкусие, которое трудно облечь в простые слова. С первых минут постановка погружает зрителя в тягучую, туманную атмосферу оккупированного Парижа 1940-х, где за внешним изяществом французских улиц скрывается постоянное напряжение и страх.

Главным откровением становится невероятное единство международного состава: несмотря на разность менталитетов и театральных школ разных стран, на сцене рождается универсальный язык боли и надежды. Зритель буквально кожей чувствует хрупкость человеческой жизни, когда обыденный разговор двух героинь в камерном пространстве превращается в мощную манифестацию внутренней свободы.

Многие зрители впечатлились тем, как тонко артисты смогли передать контраст между красотой Парижа и суровостью военного времени через игру теней и приглушенные звуки городского шума. Перед ними развернулась предельно искренняя борьба героинь за право остаться собой, превращая исторический сюжет в личное сопереживание.

В финале, когда гаснет свет, в зале повисает та самая звенящая тишина, которая служит лучшим подтверждением того, что спектакль попал точно в цель, заставив каждого заглянуть в собственную душу.

Этот проект стал ярким примером того, как искусство стирает границы и находит общие смыслы, объединяя артистов и публику в поиске ответов на вечные вопросы.