Премьеру международного спектакля представили в Астане

Театр,Столица
274
Дана Аменова
специальный корреспондент

В многослойной драме французский флер служит лишь декорацией для глубокого столкновения восточной философии и европейской меланхолии

Фото: Минкультуры РК

В столице прошла премьера спектакля «Две женщины в Париже» — совместного международного проекта театров Казахстана, Южной Кореи и России, сообщает Kazpravda.kz

Казахстанскую сторону представили артисты Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева. В постановке также задействованы актеры Электротеатра имени Станиславского (Россия) и театра PIAC (Южная Корея).

В новой постановке Ра Джин Хвана драматическое напряжение создается не только центральным дуэтом Ким Со Хи и Анастасии Ксенфонтовой, но и выверенной игрой Хан Юн Чуна, Ким Нам Ын Асылбека Капаева и Акмарал Танабаевой и других актеров, чей коллективный артистизм превращает сцену в живое полотно Парижа 1940-х годов, где личные трагедии героев переплетаются с большой историей.

Действие разворачивается в Париже 1940-х годов. В центре сюжета диалог первой профессиональной корейской художницы и участницы движения за независимость На Хэ Сок и литературного персонажа Раневской из пьесы «Вишневый сад». Через их встречу раскрываются темы исторической памяти, борьбы за независимость и личной ответственности.

К слову, премьера спектакля в Сеуле состоялась в 2025 году. Показ в Астане прошел при поддержке Корейского культурного центра Посольства Южной Кореи в Казахстане.

Новая постановка оставляет после себя щемящее чувство светлой грусти и глубокое эмоциональное послевкусие, которое трудно облечь в простые слова. С первых минут постановка погружает зрителя в тягучую, туманную атмосферу оккупированного Парижа 1940-х, где за внешним изяществом французских улиц скрывается постоянное напряжение и страх.

Главным откровением становится невероятное единство международного состава: несмотря на разность менталитетов и театральных школ разных стран, на сцене рождается универсальный язык боли и надежды. Зритель буквально кожей чувствует хрупкость человеческой жизни, когда обыденный разговор двух героинь в камерном пространстве превращается в мощную манифестацию внутренней свободы.

Многие зрители впечатлились тем, как тонко артисты смогли передать контраст между красотой Парижа и суровостью военного времени через игру теней и приглушенные звуки городского шума. Перед ними развернулась предельно искренняя борьба героинь за право остаться собой, превращая исторический сюжет в личное сопереживание.

В финале, когда гаснет свет, в зале повисает та самая звенящая тишина, которая служит лучшим подтверждением того, что спектакль попал точно в цель, заставив каждого заглянуть в собственную душу.

Этот проект стал ярким примером того, как искусство стирает границы и находит общие смыслы, объединяя артистов и публику в поиске ответов на вечные вопросы.

#Париж #спектакль #премьера

Популярное

Все
У православных христиан началась Масленица
Казахстан завоевал два «золота» этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Премьеру международного спектакля представили в Астане
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
«Совет мира» выделит $5 млрд на восстановление Газы
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
Запущен сайт коалиции за народную Конституцию
Новая Конституция будет определять долгосрочное развитие Казахстана
Повышение квалификации как фактор укрепления законности и правопорядка
Премьер проверил энергетическую инфраструктуру Астаны
Британия запретит соцсети подросткам
Проект по обеспечению сёл высокоскоростным интернетом запустили в Казахстане
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
О чем поведает Рашид ад-дин?
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Премьер проверил энергетическую инфраструктуру Астаны
Новая Конституция: в Астане провели онлайн-марафон «Референ…
Сельхозярмарка пройдёт в Астане в эти выходные
Коммунальщики Астаны очищают город от снега круглосуточно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]