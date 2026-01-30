Несколько месяцев пространство областного музея расширяли и перекраивали так, чтобы интересно и познавательно через ценные экспонаты показать жителям и гостям региона все периоды истории от динозавров до нашего времени. Важное новшество – внедрение технологий искусственного интеллекта, с помощью которых уже создано несколько интерактивных проектов. Упор – на образовательные программы для детей.

Можно сказать, что новая веха наступила и в жизни самого храма истории. Здесь было интересно и до расширения – часто устраивали мастер-классы с ремесленниками, художниками, музыкантами, ночи музеев, но, как признают и сами сотрудники, было тесновато. Как частый гость мероприятий я была очень удивлена, обнаружив новые диорамы. Оказалось, они были и раньше, но я их просто не замечала. А ведь это одно из лучших решений презентации исторических периодов.

Музей изменился до неузнавае­мости. Теперь посетителям дос­тупно для осмотра большинство из 54 тыс. артефактов. Увеличение площади экспозиционных залов позволило достать и выставить около 60% экспонатов, которые ранее из-за отсутствия места хранились в фондах.

На самом видном красуется найденная когда-то часть стопы парацератерия – крупного млекопитающего, которое достигало 5 м в высоту, а обитало 20–30 млн лет назад в Центральной Азии и, в частности, на территории современного Улытау. С ним за компанию в экспозиции представлены окаменелые части кос­тей млекопитающих и деревьев того же периода, отпечатки на камне доисторических растений и животных, кораллы и даже зубы сельдевой акулы.

– Расположение экспонатов, оформление выставок и даже стен продумано так, что дети могут буквально прикоснуться к истории, потрогать своими руками некоторые экспонаты, – представляет обновленные экс­позиции руководитель отдела истории и археологии Эльвира Мухамедина. – За ремонт и обновление отвечает компания-подрядчик из Астаны. К созданию нового облика музея приложил руку каждый сотрудник, но весь дизайн и сопровождение – это задумка нашего художника Елены Беккер. А единственный в области реставратор, кузнец, ювелир Ергазы Исатаев воссоздал по образцам и рисункам немало артефактов, которые украшают наши экспозиции.

К примеру, золотую чашу из мавзолея Болган-ана он отлил из меди, что символично для нашего края. Оригинал чаши находится в одном из карагандинских музеев. Он же «одевал и вооружал» средневекового воина, делал экс­позицию пяти оружий, и это лишь малая часть работы мастера.

В музее появилось и много новинок: флора и фауна региона, ювелирные украшения разных эпох, реконструкция одежды древних жителей. В зале средневековья – каменные плиты и макеты самых известных мавзолеев области, чтобы показать архитектурное наследие нашего региона, настоящие монеты. Один из креативных познавательных элементов – воспроизведение металлургической печи шахтного типа эпохи бронзы, рядом на LED-экране показан весь процесс плавки руды.

– Я восемь лет работала экскурсоводом в музее, поэтому прекрасно понимаю, что интересно детям, – продолжает Эльвира Мухамедина. – К примеру, им очень нравятся петроглифы. У нас представлены настоящие породы с наскальной живописью раннего железного и бронзового веков. Отдельно представлено каменное изваяние, которое уникально тем, что пока оно единственное из эпохи раннего железного века, найденное в Центральном Казахстане.

На виду – старинные кимешеки, кебеже, музыкальные инст­рументы. На стенах – карты средневековых городищ региона, туристических маршрутов, карта исторических памятников, составленная выдающимся казахским археологом Алькеем Маргуланом. Наконец-то увидела свет копия древней рукописи, которую несколько лет назад подарили коллеги из Китая. Сот­рудники музея надеются, что найдутся желающие перевести этот документ, и тогда, возможно, история региона будет дополнена новыми интересными фактами о Великом шелковом пути.

– Гордость экспозиции средневековья – манекен мужчины, найденного во время раскопок мавзолея Талмас-ата, который датируют XIV–XV веками, – пояс­няет сотрудник музея. – Антропологи воссоздали его облик до мельчайших подробностей. Ученые также полностью воссоздали его одежду, сапоги и даже узор қошқар мүйіз на них.

Каждая эпоха Улытау яркая и незабываемая: Булантинская битва, 300-летие которой мы скоро будем отмечать, Великий шелковый путь, космическая история, Степлаг, Алаш Орда, индустриа­лизация и многое другое.

Особое внимание уделено известным землякам региона. Один из таких людей – охотник Рамазан Елеусизов, которого земляки наз­вали профессором степи.

– Он наизусть знал Бетпакдалу, был одним из первых проводников геологических, научных экспедиций, – рассказывает Эльвира Мухамедина. – Все геологи, гид­рогеологи, зоологи обращались к нему, чтобы изучить этот регион. К примеру, благодаря его помощи известный зоолог Виктор Селевин обнаружил в степях Улытау новый вид и род грызунов. А еще он часто сотрудничал с Канышем Имантаевичем Сатпаевым. Один с ружьем в поисках дичи, другой с верблюдом в поисках руд, встречались они в пустыне – вместе обедали, шутили, что-то обсуждали.

Но не только за это его имя хранится в народной памяти. В голодные годы он спас 40 семей, привозя им добытую дичь. Во время Великой Отечественной войны снабжал тушенкой из сайгачатины военный комиссариат. Вся семья трудилась не покладая рук, говорят, за бочками с тушенкой специально присылали самолеты. Обещали награду как труженику тыла, но она так и не нашла своего героя.

– По фрагменту, по экспонату мы заново сложили историю края, – отмечает Эльвира Мухамедина. – Цифровой аватар Каныша Сатпаева будет рассказывать историю региона, геологических исследований, отвечать на вопросы. Как раз рядом экспозиция природного богатства Улытау – ценнейших минералов региона. Каныш Имантаевич, кстати, в свое время придумал устанавливать вышку для бурения в юрте, чтобы геологи не мерзли зимой и не было жарко летом.

А вот история города Жезказгана начинается с 1930-х годов, с маленького поселка. Впрочем, на выставке можно увидеть, чем занимается каждый район и город новообразованной области. Помимо экспозиции о Великой Отечественной войне, есть выставки, посвященные воинам-интернационалистам, чернобыльцам, декабрьским событиям.

– Современный Улытау тоже отметился знаковыми события­ми, которые также отражены в экспозиции, – заключает Эльвира Мухамедина. – Строительство железной дороги Жезказган – Бейнеу, газовой магистрали Сарыарка, ветряной станции... Улытау по счету 20-й регион, поэтому здесь представлены 20 свершений современности. Международные конкурсы и фестивали, наши рекордсмены Книги Гиннесса из Жанаарки, которые отметились производством кумыса, шить­ем шапанов, а вот фото нашей 20-миллионной девочки, родившейся в Жезказгане.

Рядом фото и история жизни бабушки-долгожительницы из Жанаарки, которой скоро исполнится 117 лет. В областном музее искренне верят, что имена земляков, прославляющих трудом родной край, будут известны и почитаемы всеми поколениями.