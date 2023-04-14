Преподавать казахский язык в специализированных вузах СНГ предложил Маулен Ашимбаев

55-е пленарное заседание Совета МПА СНГ с участием глав палат Парламентов прошло в Санкт-Петербурге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Казахстан на этой площадке представляла делегация, возглавляемая председателем Сената Парламента РК Мауленом Ашимбаевым.

Приветствуя участников заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Маулен Ашимбаев озвучил своё видение перспектив дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества. Спикер Сената перечислил ряд конкретных направлений работы. В первую очередь, Маулен Ашимбаев отметил, что для дальнейшего укрепления международного сотрудничества важно усиливать преподавание языков стран СНГ в вузах региона.

«Общепризнано, что в развитии международного сотрудничества важную роль играет знание языков. К сожалению, преподаванию языков стран СНГ у нас не всегда уделяется достаточно внимания. В Московском государственном лингвистическом университете есть уникальная Кафедра языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья, где ведется обучение языкам стран Содружества. Мы готовы, со своей стороны, оказывать необходимую помощь этой кафедре по преподаванию казахского языка. Думаю, что можно было бы рассмотреть вопрос об открытии таких кафедр и в других специализированных вузах», – отметил Маулен Ашимбаев.

В этой связи спикер Сената предложил провести конференцию под эгидой МПА СНГ с привлечением ученых, экспертов и представителей государственных органов по определению практических шагов для усиления преподавания языков стран СНГ в вузах. Ещё одна инициатива Маулена Ашимбаева – проведение под эгидой Ассамблеи форума с участием творческой и научной интеллигенции стран региона. Такой подход должен способствовать сохранению и развитию культурно-гуманитарных связей между странами.

Актуальной темой в контексте взаимодействия стран СНГ стал и вопрос укрепления сотрудничества для раннего предупреждения и более точного прогнозирования и снижения риска чрезвычайных ситуаций, в том числе в сфере сейсмической безопасности.

«На территории стран СНГ имеется множество сейсмоактивных мест. При этом у наших стран накоплен значительный научный потенциал в этой сфере, ведется мониторинг сейсмологических, геофизических и других данных. Думаю, МПА СНГ могла бы сыграть важную роль в активизации взаимодействия наших стран в сфере обеспечения сейсмической безопасности, проведения совместных исследований для предупреждения землетрясений», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Парламентарии стран СНГ в ходе пленарного заседания Ассамблеи также рассмотрели пакет модельных законов в сферах экологии, цифровизации отраслей экономики, налогообложения, финансов и других направлениях. Как было отмечено в ходе заседания, правовые нормы, содержащиеся в модельных законах, будут использованы депутатами в законотворчестве. Такой формат взаимного обмена опытом позволяет выработать согласованные подходы к решению общих вопросов. Немаловажный аспект при этом – повышение качества разработки законопроектов и наращивание сотрудничества между научно-исследовательскими структурами, действующими при законодательных органах.

Также спикер Сената обозначил в своем выступлении итоги председательствования Казахстана в СНГ и поздравил Кыргызскую Республику с принятием эстафеты председательства в СНГ в 2023 году.

Кроме того, на полях сессии Маулен Ашимбаев провел ряд двусторонних встреч.