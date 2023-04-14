Преподавать казахский язык в специализированных вузах СНГ предложил Маулен Ашимбаев

Международное сотрудничество, Общество, Образование
400

Как отметил спикер Сената, Казахстан готов оказывать необходимую помощь по преподаванию казахского языка

55-е пленарное заседание Совета МПА СНГ с участием глав палат Парламентов прошло в Санкт-Петербурге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Казахстан на этой площадке представляла делегация, возглавляемая председателем Сената Парламента РК Мауленом Ашимбаевым.

Приветствуя участников заседания Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Маулен Ашимбаев озвучил своё видение перспектив дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества. Спикер Сената перечислил ряд конкретных направлений работы.  В первую очередь, Маулен Ашимбаев отметил, что для дальнейшего укрепления международного сотрудничества важно усиливать преподавание языков стран СНГ в вузах региона.

«Общепризнано, что в развитии международного сотрудничества важную роль играет знание языков. К сожалению, преподаванию языков стран СНГ у нас не всегда уделяется достаточно внимания. В Московском государственном лингвистическом университете есть уникальная Кафедра языков и культур стран СНГ и ближнего зарубежья, где ведется обучение языкам стран Содружества. Мы готовы, со своей стороны, оказывать необходимую помощь этой кафедре по преподаванию казахского языка. Думаю, что можно было бы рассмотреть вопрос об открытии таких кафедр и в других специализированных вузах», – отметил Маулен Ашимбаев.

В этой связи спикер Сената предложил провести конференцию под эгидой МПА СНГ с привлечением ученых, экспертов и представителей государственных органов по определению практических шагов для усиления преподавания языков стран СНГ в вузах. Ещё одна инициатива Маулена Ашимбаева – проведение под эгидой Ассамблеи форума с участием творческой и научной интеллигенции стран региона. Такой подход должен способствовать сохранению и развитию культурно-гуманитарных связей между странами.

Актуальной темой в контексте взаимодействия стран СНГ стал и вопрос укрепления сотрудничества для раннего предупреждения и более точного прогнозирования и снижения риска чрезвычайных ситуаций, в том числе в сфере сейсмической безопасности.

«На территории стран СНГ имеется множество сейсмоактивных мест. При этом у наших стран накоплен значительный научный потенциал в этой сфере, ведется мониторинг сейсмологических, геофизических и других данных. Думаю, МПА СНГ могла бы сыграть важную роль в активизации взаимодействия наших стран в сфере обеспечения сейсмической безопасности, проведения совместных исследований для предупреждения землетрясений», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Парламентарии стран СНГ в ходе пленарного заседания Ассамблеи также рассмотрели пакет модельных законов в сферах экологии, цифровизации отраслей экономики, налогообложения, финансов и других направлениях. Как было отмечено в ходе заседания, правовые нормы, содержащиеся в модельных законах, будут использованы депутатами в законотворчестве. Такой формат взаимного обмена опытом позволяет выработать согласованные подходы к решению общих вопросов. Немаловажный аспект при этом – повышение качества разработки законопроектов и наращивание сотрудничества между научно-исследовательскими структурами, действующими при законодательных органах.

Также спикер Сената обозначил в своем выступлении итоги председательствования Казахстана в СНГ и поздравил Кыргызскую Республику с принятием эстафеты председательства в СНГ в 2023 году.

Кроме того, на полях сессии Маулен Ашимбаев провел ряд двусторонних встреч.

#казахстан #СНГ #ВУЗы #Образование #казахский язык

Популярное

Все
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Карагандинский клуб дзюдо «Jenys» успешно преодолел групповую стадию нового международного проекта – Континентальной лиги дзюдо
В столице проведена имитация запуска первого экипажа экспериментального космического модуля Space Nomad
Паводок в Северо-Казахстанской области набрал такую силу, что местные власти вынуждены снимать с привязи понтонные мосты
Развитие этноспорта, а также подготовку к V Всемирным играм кочевников обсудили в Астане
Права более 600 начинающих предпринимателей защитила Антикоррупционная служба области Жетысу
Об экологической ситуации в республике на брифинге в службе СЦК журналистам рассказали представители Министерства экологии и природных ресурсов РК
В Восточном Казахстане начался пожароопасный сезон
Органы прокуратуры и уполномоченный по правам человека объединяют усилия в работе по противодействию пыткам
Воспитанники Специальной школы-интерната № 3 Семея получили в подарок оборудование на сумму 21 млн тенге
Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился в Москве с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным
2 рыбака провалились под лед и утонули в Павлодарской области
Практически треть всего удешевленного дизельного топлива, преду­смотренного на нынешние весенне-полевые работы, уже использована механизаторами области Жетысу
Халтура не пройдет
В гармонии с собой и миром
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам развития Шымкента
Пропавшую больше недели назад девочку ищут в Атырау
Астана торжествует в Ташкенте
От омоложения до разочарования – один шаг
Судьба свела их на войне
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
Казахстан планирует поставлять в Азербайджан несырьевые товары на сумму свыше $304 млн
"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в полиции и акимате Алматинской области
Казахстан предложил локомотивы и грузовые вагоны собственного производства Азербайджану
Новшества в Бюджетный кодекс РК обсудили в Правительстве
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает Казахстан
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Водитель КамАЗа в Астане наехал на 6 припаркованных авто и скрылся
Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку
Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений
"Как настоящая ОПГ!": банда девочек терроризирует школы и колледжи в Усть-Каменогорске
Зарезавшего мать павлодарца спасли врачи
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
Еще одна авария произошла на магистральном водопроводе в Балхаше
Подросток из Атырау угнал две машины в Актобе
Трех человек нашли мертвыми в доме в СКО
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Настоящая карета, «ириски» на стенах и лифт размером с комнату – все это можно увидеть и потрогать в закулисье «Астана Оперы»
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау

Читайте также

Медсестры Сатпаева пожаловались премьер-министру на дискрим…
Перспективы развития казахско-иранских отношений обсудили К…
Соглашение с Kia Corporation о совместном развитии производ…
Инвестировать в G4 City пригласили бизнесменов Сингапура

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]