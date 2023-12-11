Преступная группа вымогала деньги у шахтеров в Караганде

Также члены группы замешаны в хищениях груза на железнодорожной станции

Фото: polisia.kz

Управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области при координации прокуратуры задержаны члены преступной группы, которые путем угроз, морального и физического давления занимались вымогательством денег у шахтеров QARMET, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал МВД РК.

Отмечается, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность группировки к 15 таким фактам.

Кроме того, члены группы участвовали в криминальных разборках с применением оружия и замешаны в хищениях перевозимого груза на железнодорожной станции Абайского района Карагандинской области.

В ходе задержания подозреваемых проведено около 15 обысковых мероприятий, в результате которых изъято незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и религиозная литература.

Всего задержано 10 человек, из которых арестованы лидер и четверо наиболее активных участников группировки.